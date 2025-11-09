פרשת ההסתדרות: חשוד בכיר נמלט לתאילנד

החקירה סביב החשדות לשחיתות בצמרת ההסתדרות הולכת ומתרחבת, ובימים האחרונים נפתחות שתי חזיתות חדשות. במוקד – עדות חדשה שמעלה חשד למינוי מקורב לתפקיד פיקטיבי בשכר, לצד דרישה לבדוק התנהלות של בכיר בעירייה במרכז הארץ, שעזב את הארץ בעיצומה של החקירה ומאריך את שהותו בחו"ל.

מינוי "יושב-ראש רשות" ללא סמכויות

לפי פרסום בכאן חדשות, המשטרה בודקת אם יו"ר ההסתדרות, ארנון בר־דוד, מינה מקורב לתפקיד בכיר שנוצר במיוחד עבורו – "יושב-ראש רשות התאגידים בהסתדרות". לפי החשד, מדובר בתפקיד שלא כלל סמכויות ממשיות. בעדות שנגבתה מעורך הדין שבי מיכאל, המכהן בתפקיד, נשאל אילו סמכויות ניתנו לו והשיב:

"אני עד היום מחכה לדעת. אין לי הגדרת תפקיד. הסמכויות שלי לא ברורות ומתבררות תוך כדי תנועה."

לפי אתר ההסתדרות, הרשות הוקמה ביוני 2022 במטרה "ליצור סינרגיה, תיאום ולמידה הדדית בין הגופים". אולם במשטרה מנסים להבין אם מדובר בתפקיד אמיתי – או במנגנון שהוקם כדי לתגמל מקורבים.

בכיר בעירייה טס לאירופה – ונעלם בתאילנד

במקביל, לפי דיווח חדשות 12, המשטרה מבקשת לחקור דמות בכירה ברשות מקומית במרכז הארץ, הקשורה לחשדות בפרשה.

לפי הדיווח, במהלך פשיטת להב 433 על משרדו שהה האיש במשלחת רשמית באירופה – אך האריך את שהותו ועבר ליעד נוסף במזרח אסיה, שם הוא שוהה עד כה. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבים:

"נראה שהוא לא מתכוון לחזור כרגע. עם שובו הוא צפוי להיחקר מיד."

"תן וקח" בין גורמים ציבוריים לאנשי עסקים

על פי מסמכי החקירה וסיכומי הדיונים בבית המשפט, לב הפרשה הוא מנגנון חשוד של יחסי "תן וקח" בין איש הביטוח עזרא גבאי לבין בכירים בהסתדרות וראשי ועדים. החשד: משרות ותפקידים בתאגידים עירוניים, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות – הוענקו בתמורה להטבות כספיות ושיפור מעמדו העסקי של גבאי.

גורמי חקירה הגדירו את התיק כאחד הגדולים שנוהלו ביחידת יאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה), עם היקף כספים חריג, עשרות חיפושים ונחקרים, וראיות רבות שנאספו במהלך כשנתיים של חקירה סמויה.

"תמונה מטרידה של יחסי הון–שלטון"

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הצהיר עם חשיפת הפרשה:

"במשך כשנתיים נוהלה חקירה סמויה. מצטיירת תמונה של יחסי תן וקח בין אנשי עסקים לגורמים במגזר הציבורי, הכוללת הבטחות לתפקידים והטבות כלכליות משמעותיות."

במשטרה מדגישים כי מדובר בחקירה מתמשכת וצפויים נחקרים נוספים – גם מקרב גורמי ההסתדרות וגם במגזר הציבורי.

בהסתדרות מסרו בתגובה: "כל הגורמים בהסתדרות משתפים פעולה באופן מלא עם החוקרים. יו"ר ההסתדרות פועל בשקיפות מלאה, וכל פעולותיו מתבצעות לפי דין ובאישור הגורמים המוסמכים."

בשורה התחתונה: לחץ ציבורי ומשפטי מתגבר

החקירה המתפתחת, לצד החשיפה בדבר המינוי הפיקטיבי האפשרי והבכיר הנעדר, מעמידה את ההסתדרות בלב סערה ציבורית. במערכת הפוליטית והמשפטית מעריכים כי השבועות הקרובים יהיו קריטיים, ויקבעו אם מדובר בפרשה נקודתית – או בשחיתות מערכתית רחבה שתטלטל את אחד הגופים החזקים במדינה.