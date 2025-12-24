צבי עמר, המיליונר הצרפתי המקורב לציבור החרדי, חשף היום (רביעי) בנאום שנשא באלעד כי קיבל השבוע לראשונה אזרחות ישראלית.

"אני אחד מכם", הוא אמר לקהל בטקס הנחת אבן הפינה במתחם 'סקיי פארק' בעיר אלעד. "ישראלי לכל דבר".

לדבריו, "הייתי בלב ובראש עכשיו גם בצורה רשמית. הנה אני ישראלי ובעזרת השם זה כבוד בשבילי, גאווה והתרגשות גדולה מאוד".

עמר, שהוא בין היתר בעלי רדיו 'קול ברמה', הציג את תעודת הזהות החדשה שלו לקהל ובירך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

הוא הוסיף: "הבנים והבנות שלי בארץ, אשתי ואני שנמצאים פה הגענו אתמול וקיבלנו את האזרחות. מגיע מזל טוב נכון? תודה רבה".