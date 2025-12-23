לפני למעלה משנתיים התקבל דיווח במשטרה אודות גבר בשנות ה-30 לחייו שנעלמו עקבותיו, באזור הכפר הערבי עין חוד הממוקם בסמוך לחיפה.

עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה בנושא, ושוטרי התחנה בסיוע כוחות מרחביים ומחוזיים, ביצעו סריקות נרחבות מהאוויר ומהיבשה, יחד עם מתנדבים רבים. למרות המאמצים הכוחות לא הגיעו לתוצאות.

ביום חמישי האחרון אותרו סמוך לעין חוד ממצאים על ידי חברה אזרחית ששכרה משפחת הנעדר, בשם מגנוס איתור וחילוץ, שהועברו באמצעות המשטרה למכון לרפואה משפטית. היום, בתום פעולות הזיהוי נמצאה התאמה לנעדר, איתמר שלזינגר.

שלזינגר ז"ל נעלם לאחר שהיה מעורב בתאונה קלה בתוך עין חוד. לדברי אימו, הוא פגע קלות בהולך רגל. לאחר מכן הוא המשיך בנסיעה עד לשער שהיה סגור, לא הצליח לצאת, וכנראה שניסה לפרוץ את השער הפנימי של הכפר - כשהתהפך עם הרכב.

מדוברות המשטרה נמסר: "מיום העלמותו של המנוח, משטרת ישראל הובילה פעילות ומבצעים נרחבים תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה, יחד עם גורמי שת"פ נוספים וגם בימים אלה, המשיכה במאמץ החיפושים לאיתור שרידים. היום נמצאו ממצאים חדשים שנשלחו גם הם לבדיקה במכון לרפואה משפטית. תיק החקירה בעניין היעדרותו עודנו בחקירה".