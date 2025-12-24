נוסע מבוגר נתפס בנתב"ג, במהלך בידוק ביטחוני לפני עלייה למטוס, עם אקדח וקליעים שהוחבאו. כך דווח היום (רביעי) ב'ישראל היום'. הנוסע לא הורשה לעלות לטיסה.

האירוע התרחש לפי הדיווח אתמול. הנוסע המבוגר הגיע לבידוק הביטחוני השגרתי לבדו והציג תעודת נכה. הוא צעד כשעמו מקל הליכה - תמים לכאורה.

כשביקשו ממנו להגיש גם את מקל ההליכה שלו לבדיקה סירב. אנשי הביטחון התעקשו ואז נמצאו בתוך המקל קליעי אקדח מוחבאים. בהמשך, לפי הדיווח, נמצא גם גוף אקדח בתוך המזוודה.

הנוסע כאמור לא הורשה לעלות לטיסה והועבר לגורמי ביטחון לחקירה. הליך הבידוק הופסד מיידית עבור הנוסע עם גילוי האקדח.

עוד דווח כי גורמי ביטחון חוקרים את האירוע ובודקים את כלל הנסיבות הקשורות לכך שבוצע ניסיון להעלות נשק לשטח שדה התעופה.

אתמול הייתה "מיני דרמה" נוספת בנתב"ג, כאשר רכב עם לוחית רישוי מזויפת פרץ את מחסום הבידוק בכניסה לנתב"ג מכביש 1, ולאחר מכן נמלט הנהג באופן רגלי. המשטרה מסרה כי נערכות סריקות אחר החשוד, והדגישה שנשלל חשד לאירוע ביטחוני או לפח"ע.

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מרחב נתב"ג ובטחון רש"ת מבצעים כעת סריקות אחר נהג רכב שפרץ את מחסום הבידוק בכניסה מכביש 1 ונמלט רגלית, ככה"נ על רקע פלילי. נשלל חשד לאירוע פח"ע.

הרכב החשוד, שנשא לוחית רישוי מזויפת שהגיע לשער הכניסה הראשי בנתב"ג, לא נשמע להנחיות המאבטחים והנהג המשיך בנסיעה פנימה ולאחר מכן נמלט רגלית.