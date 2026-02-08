אירוע חריג מאוד בשמי נתב"ג: מטוס נוסעים של חברת וויז אייר, שהיה בדרכו לישראל, נחת בנתב"ג בליווי מטוסי קרב - שהוזנקו אליו במיוחד בשל חשש לאירוע ביטחוני, בהתאם למדיניות במקרים שכאלה.

טרם ברור מה הוביל להזנקת המטוסים. לפי דיווחים, זה קרה אחרי שאחד מנוסעי המטוס דיווח על הודעות חשודות שראה במסך טלפון של נוסע אחר. לפי דיווחים אחרים נוסעים דיווחו כי בעצם קיבלו הודעות מאיימות.

הטיסה, שיצאה מלונדון שעות ספורות קודם לכן, עמדה לקראת נחיתה בנתב"ג - ואז הוקפצו מטוסי הקרב. במקביל אנשי כוחות הביטחון התמקמו בסמוך למתחם המיועד לנחיתת המטוס.

בהמשך המטוס נחת בנתב"ג בשלום ונוסעיו התבקשו לעבור בדיקה על הקרקע. לפי שעה לא נמצאו ממצאים המעידים על אירוע ביטחוני אמיתי שהיה. האירוע בינתיים מתוחקר.

מרשות שדות התעופה נמסר כי "עקב חשד להתנהלות חשודה במטוס, פעלו כוחות הביטחון על פי הנהלים. האירוע הסתיים. המטוס נחת ונמצא שלא היה אירוע ממשי".