דרמת הירושה: בוטלה הצוואה שהעניקה את כל המשק לבן ששומר שבת

מתיחות רבת שנים בתוך משפחה אחת הגיעה לסיומה בהכרעה משפטית מטלטלת: בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על ביטול צוואה נוטריונית של קשיש שנפטר בגיל 86, אשר הוריש את כל עיזבונו – כולל משק חקלאי יקר ערך – לבנו היחיד שהינו שומר שבת וגם סעד אותו בערוב ימיו.

בפסק הדין המקורי בבית המשפט למשפחה, הוחלט לקיים את הצוואה מתוך הבנה כי האב ביקש להוקיר טובה לבנו שומר המצוות, שהיה היחיד שנותר קרוב לדרכו של האב.

אולם, שישה אחים שנושלו מהירושה הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, בטענה כי במועד חתימת המסמך, אביהם כבר סבל מדמנציה מתקדמת ולא היה מודע למעשיו.

האבחנה הרפואית הכריעה את הכף השופט נפתלי שילה, אליו הצטרפה השופטת עינת רביד, קיבל את הערעור על סמך חוות דעת רפואית המעידה על ירידה קוגניטיבית חריפה.

מהמסמכים עלה כי בסמוך למועד עריכת הצוואה, המנוח אף לא זיהה את בנו שלו וחשב כי מדובר ביו"ר ועד המושב.

השופטים קבעו כי "מסירות הבן ושמירת המצוות שלו אינן יכולות 'להכשיר' צוואה שנערכה במצב של חוסר כשירות".

מנגד, אב בית הדין, השופט גרשון גונטובניק, נותר בדעת מיעוט וסבר כי יש להותיר את הירושה בידי הבן שטיפל באב, אך עמדתו לא התקבלה. בסופו של יום, בוטלה הצוואה המנשלת, והבן "המועדף" אף חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח לאחיו.