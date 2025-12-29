קים, אשת הנשיא לשעבר יון סאוק יאול שהואשם בביצוע הפיכה צבאית, תיכנס ככל הנראה למאסר לתקופה ארוכה לאחר שהואשמה בעבירות "חמורות".

לפי התביעה, אשת הנשיא התערבה במינויים בלשכתו של בעלה הנשיא בתמורה לשוחד שהועבר לה.

עוד עלה מכתב האישום כי אשת הנשיא לשעבר קיבלה מתנות וכסף רב בתמורה לפעולתה עבור מועמדים כאלה ואחרים, דבר המהווה שוחד.

התביעה מבקשת עונש של לא פחות מ-15 שנה עבור אשת הנשיא לשעבר, זוג שהיה בעבר רב עוצמה וכעת נמצא מאחורי סורג ובריח לאחר ניסיון ההפיכה בשנה שעברה שארכה שעות ספורות.

"קים ניצלה את מעמדה כאשתו של הנשיא כדי לקבל כסף וחפצי ערך יקרים, והיתה מעורבת באופן נרחב במינויים ומינויים שונים של אנשי צוות", אמרה התביעה.

פסק הדין בעניינה צפוי להינתן ב-28 בינואר הקרוב, דווח ברויטרס. ההערכה היא כי ייפסק כנגדה עונש מאסד כבד, במה שהימין במדינה מתאר כרדיפה פוליטית נגד הנשיא ואשתו.

מנהיג כת דתית מקומית הואשם גם הוא במתן שוחד לאשת הנשיא. לפי התביעה, האיש העניק לגברת הראשונה שני תיקי 'שאנל' ושרשרת יהלומים.

אשת הנשיא לשעבר התנצלה על כך ש"גרמה לטרדות", אולם הכחישה כל עבירה במהלך המשפט.

נגד בעלה, הנשיא לשעבר יון סאוק יאול הוגש כתב אישום בחשד לתכנון מרד, אישום שעלול להוביל למאסר עולם או אפילו לעונש מוות, במדינה שהוצאה להורג עדיין קיימת בחוק אך לא בוצעה ב-25 השנים האחרונות.