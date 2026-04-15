כיכר השבת
אחרי 20 שנה

מקרה נדיר: מה גילו הרופאים בבטנו של גבר שסבל מכאבי בטן עזים?

גבר סיני שהגיע לבית החולים עם כאבי בטן גילה שהוא נושא בתוך גופו חפץ זר במשך שני עשורים | המקרה המדהים, שהסתיים בניתוח חירום, חשף כיצד פחד של ילד הפך לסכנת חיים של ממש (חדשות בעולם)

לפני ואחרי - המדחום (צילום: בית החולים הסיני)

במשך 20 שנה, וואנג (32), תושב העיר וונג'ואו שבמחוז ג'ג'יאנג ב, נשא בתוכו פצצה מתקתקת. הכל התחיל כשהיה בן 12 ובטעות בלע מדחום כספית. בשל החשש מתגובת הוריו, שהיו עסוקים בעבודתם, וואנג בחר שלא לספר לאיש על המקרה. כיוון שלא חווה תסמינים מיידיים, העניין נשכח מלב – עד שהכאבים הכריעו אותו.

במהלך השובע האחרון וואנג פנה לבית החולים המסונף לאוניברסיטה הרפואית בוונג'ואו לאחר שסבל מכאבי בטן עזים. במהלך הבדיקות, הרופאים נדהמו לגלות בצילום חפץ זר במעי התריסריון שלו, שנחשד מיידית כמדחום כספית. המצב היה רגיש ומסוכן, שכן קצה המדחום לחץ ישירות על דופן המעי, מה שיצר סיכון גבוה לנקב ולדימום פנימי חמור.

למרות המורכבות הרפואית והמיקום הרגיש ליד דרכי המרה, הצליחו המנתחים לבצע הליך מדויק ולהוציא את המדחום בתוך 20 דקות בלבד. לאחר השליפה, התברר כי המדחום נותר שלם לחלוטין בתוך גופו של וואנג במשך כל השנים, אם כי סימני המדידה עליו דהו עם הזמן.

מומחים במרכז לאנדוסקופיה של בית החולים הדגישו בעקבות המקרה כי במצבים של בליעת חפץ זר, יש חשיבות מכרעת להפסקה מיידית של אכילה ושתייה ולפנייה דחופה לקבלת עזרה רפואית, כדי למנוע נזקים בלתי הפיכים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר