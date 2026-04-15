מקרה נדיר: מה גילו הרופאים בבטנו של גבר שסבל מכאבי בטן עזים?

במשך 20 שנה, וואנג (32), תושב העיר וונג'ואו שבמחוז ג'ג'יאנג בסין, נשא בתוכו פצצה מתקתקת. הכל התחיל כשהיה בן 12 ובטעות בלע מדחום כספית. בשל החשש מתגובת הוריו, שהיו עסוקים בעבודתם, וואנג בחר שלא לספר לאיש על המקרה. כיוון שלא חווה תסמינים מיידיים, העניין נשכח מלב – עד שהכאבים הכריעו אותו.

במהלך השובע האחרון וואנג פנה לבית החולים המסונף לאוניברסיטה הרפואית בוונג'ואו לאחר שסבל מכאבי בטן עזים. במהלך הבדיקות, הרופאים נדהמו לגלות בצילום חפץ זר במעי התריסריון שלו, שנחשד מיידית כמדחום כספית. המצב היה רגיש ומסוכן, שכן קצה המדחום לחץ ישירות על דופן המעי, מה שיצר סיכון גבוה לנקב ולדימום פנימי חמור.

למרות המורכבות הרפואית והמיקום הרגיש ליד דרכי המרה, הצליחו המנתחים לבצע הליך מדויק ולהוציא את המדחום בתוך 20 דקות בלבד. לאחר השליפה, התברר כי המדחום נותר שלם לחלוטין בתוך גופו של וואנג במשך כל השנים, אם כי סימני המדידה עליו דהו עם הזמן.

מומחים במרכז לאנדוסקופיה של בית החולים הדגישו בעקבות המקרה כי במצבים של בליעת חפץ זר, יש חשיבות מכרעת להפסקה מיידית של אכילה ושתייה ולפנייה דחופה לקבלת עזרה רפואית, כדי למנוע נזקים בלתי הפיכים.