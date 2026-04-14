תיעוד מטורף: להבות ענק מכלות מפעל של BYD בסין - נזק גדול במקום

שריפת ענק פרצה במוסך של יצרנית הרכב הסינית BYD בשנג'ן, כך דיווחו הרשויות במדינה | מדיווחים עולה כי אין נפגעים באירוע אולם נזק גדול נגרם למפעל | בתיעוד נראות להבות ענק מכלות את מפעלי הרכבים החשמליים (חדשות)

המפעל בסין (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שריפת ענק פרצה במוסך של יצרנית הרכב הסינית BYD בשנג'ן, מדיווחים עולה כי אין נפגעים באירוע.

דליקה פרצה במתחם רכבי ניסוי וגריטה בפארק תעשייתי, האש כובתה על ידי כוחות החירום.

​חברת BYD, יצרנית הרכבים החשמליים הסינית, הודיעה כי שריפה פרצה היום (שלישי) בבוקר במוסך חניה הממוקם בפארק תעשייתי בעיר שנג'ן. לפי הודעת היצרנית, המוסך שימש כאזור חניה עבור "רכבי ניסוי ורכבים המיועדים לגריטה".

​סרטונים מהזירה שהופצו ברשתות החברתיות הראו עשן שחור סמיך המיתמר לשמיים ולהבות שהתפשטו לאורך חלקים נרחבים במבנה רב-קומות. כוחות משטרה ומשאיות כיבוי נפרסו במקום, ומהחברה נמסר כי האש כובתה וכי "לא דווח על נפגעים".

​בעקבות הדיווחים על האירוע במטה העולמי של החברה, רשמו מניות BYD ירידה של 0.6%. שירותי הכבאות וההצלה המקומיים אישרו אף הם את דבר קרות השריפה מוקדם יותר באותו הבוקר.

​מומחים בתחום מציינים כי שריפות בכלי רכב חשמליים בוערות באופן שונה מרכבים בעלי מנוע בעירה פנימית. דליקות אלו נמשכות זמן רב יותר, קשות יותר לכיבוי ומתאפיינות בנטייה להתלקח מחדש גם לאחר שהושגה עליהן שליטה.

