מפעל חכם לייצור כלי רכב בסין

על רקע העלייה החדה במחירי הדלק שהגיעו לשיא של מעל 8 ש"ח לליטר בעקבות המלחמה באיראן, פרסם משרד האנרגיה והתשתיות היום (שלישי) הודעה לציבור לשקול מעבר לרכב חשמלי.

לדברי המשרד, כ-230 אלף נהגים בישראל כבר אינם מושפעים מהתייקרות הדלק הודות לשימוש ברכב חשמלי. "המעבר לרכב חשמלי הינו חלופה זמינה, משתלמת ונגישה, שמאפשרת למשקי הבית לחסוך אלפי ואף עשרות אלפי שקלים בשנה", מסר נחום יהושע, מנהל אגף תחבורה נקייה במשרד האנרגיה והתשתיות. "עליית מחירי הדלק ממחישה את העלות הכלכלית של התלות בנפט ואת ההשפעה הישירה על כיסו של כל אזרח".

מחיר הדלק מזנק ( צילום: AI )

חיסכון משמעותי לעומת דלק

על פי נתוני משרד האנרגיה, משפחה ממוצעת יכולה לחסוך כ-8,000 ש"ח בשנה בעלויות תדלוק בלבד עם רכב חשמלי. באזורים מרוחקים, החיסכון יכול להגיע אף ל-20,000 ש"ח בשנה. בנוסף, רכבים חשמליים מציעים חיסכון נוסף של אלפי שקלים בהוצאות תחזוקה וטיפולים שוטפים.

כזכור, מחיר הדלק זינק בחודש האחרון ב-1.03 ש"ח לליטר, והגיע ל-8.05 ש"ח בשירות עצמי - העלייה החדה ביותר מזה שנים רבות. העלייה נובעת מהתייקרות דרמטית של כ-49% במחיר הבנזין הבינלאומי, בעקבות המלחמה המתמשכת באיראן וחסימת מצר הורמוז.

תחנת דלק ( צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90 )

מחירים תחרותיים ותשתיות מתרחבות

המשרד מדגיש כי בשנת 2026 הגיעו מחירי רכבים חשמליים ממוצעים לשוויון ואף פחות בהשוואה לרכבי בנזין מקבילים. גם שוק הרכבים החשמליים המשומשים התרחב, ומציע מגוון דגמים במחירים נגישים, לעיתים אף נמוכים מהמקבילים בבנזין.

במקביל, תשתיות הטעינה בישראל ממשיכות להתרחב בקצב מהיר, עם למעלה מ-10,000 שקעי טעינה הפרוסים ברחבי הארץ. עלות התקנת עמדת טעינה ביתית ירדה משמעותית, וכיום ניתן למצוא פתרונות במאות שקלים בלבד.

עוד צוין כי מחקרים עדכניים מראים שאורך החיים של סוללת רכב חשמלי דומה לאורך חיי הרכב עצמו, נתון שמחזק את הכדאיות הכלכלית של המעבר.

"מנותק מהמציאות של משפחות חרדיות"

עם זאת, בציבור החרדי, שרבות ממשפחותיו מתמודדות עם קשיים כלכליים, ההמלצה נתפסת כמנותקת מהמציאות. "משפחה חרדית ממוצעת עם הרבה ילדים לא יכולה להרשות לעצמה לקנות רכב חשמלי חדש, גם אם הוא זול יותר מבנזין", אמר אחד הגולשים בתגובה להודעה. "אנחנו קונים רכבים ישנים ומשומשים, לא רכבים חדשים".