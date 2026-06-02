טסלה מתאוששת: זינוק חד במכירות בחודש האחרון

מודל Y החדשה ( צילום: Shutterstock )

טסלה מציגה סימני התאוששות משמעותיים בשוק האירופי, עם עליות חדות במספרי ההזמנות והמסירות בחודש מאי 2026 במספר מדינות מרכזיות. בשוודיה נרשמה קפיצה של 71% במסירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עם 858 כלי רכב, בעוד שבצרפת נרשם זינוק חריג של 655% ל-5,446 מסירות. בדנמרק טיפסו הרישומים החדשים ב-136% בהשוואה למאי 2025.

הנתונים הללו מסמנים תפנית חדה לאחר תקופה ממושכת של ירידות, כאשר במהלך 2025 סבלה טסלה מירידה עקבית במכירות ברחבי אירופה, בין היתר על רקע חרמות צרכנים הקשורים להתבטאויותיו ופעילותו הפוליטית של מנכ"ל החברה, אילון מאסק. מגמת ההתאוששות החלה כבר ברבעון הראשון של 2026, אז רשמה החברה כ-79,539 כלי רכב ברחבי אירופה. חודש מרץ בלט במיוחד עם שיא מסירות בצרפת - 9,569 כלי רכב. גם באפריל נרשמה עלייה משמעותית של 46.5% במסירות באיחוד האירופי, בריטניה ומדינות EFTA, עם 10,654 כלי רכב. נתונים שבועיים מחודש מאי מצביעים על האצה נוספת, כאשר בשבוע שבין 18 ל-24 במאי נמכרו כ-3,600 כלי רכב בעשרה שווקים אירופיים - עלייה של כמעט 68% לעומת השנה שעברה, והשבוע החזק ביותר ברבעון השני עד כה.

מודל Y החדשה ( צילום: Shutterstock )

עם זאת, חלק מהעליות החדות מיוחסות גם לבסיס השוואה נמוך במיוחד. במאי 2025 צנחו מכירות טסלה בכ-28% ברחבי אירופה, ובשוודיה נרשמה ירידה חדה של 59% כבר בנובמבר אותה שנה, על רקע אי-ודאות רגולטורית ותחרות גוברת. בנוסף, שביתות של עובדי דואר ומכונאים בשוודיה - גם אם נחלשו לאחרונה - המשיכו לפגוע בפעילות החברה ולהעמיק את המתיחות סביבה.

במקביל, התחרות בשוק החשמלי האירופי מתעצמת. יצרנית הרכב הסינית BYD ממשיכה להתרחב במהירות, עם 27,008 כלי רכב שנרשמו באפריל בלבד - יותר מכפול לעומת השנה שעברה, ומעבר להיקפי הפעילות של טסלה באותו חודש.

ברמה הגלובלית, טסלה רשמה עלייה של 6% במסירות ברבעון הראשון של 2026, עם 358,023 כלי רכב - העלייה הראשונה ברבעון ראשון מזה שלוש שנים, אך עדיין מתחת לציפיות האנליסטים.

כעת, השוק מצפה לרבעון שני חזק יותר, עם תחזיות הנעות בין 425 אלף ל-450 אלף מסירות ברחבי העולם. נתוני מאי מאירופה מרמזים כי היבשת חוזרת להיות מנוע צמיחה משמעותי עבור החברה - אך הדרך לשחזור נתחי השוק של 2023 עדיין ארוכה, והלחץ התחרותי רק הולך וגובר.