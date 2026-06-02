כיכר השבת
שהגלים מתחזקים

ככה נראית הישרדות: הצצה למתקן האימונים של משמר החופים הקוריאני 

סרטון ויראלי חושף את שיטות האימון הקיצוניות של משמר החופים בדרום קוריאה, המדמות סערה בלב ים בתוך בריכה סגורה | האם דווקא שחיית חזה, שנתפסת לעיתים כאיטית, היא הנשק הסודי של המחלצים בלב הגלים הסוערים? (חדשות בעולם)

משמר החופים בדרום קוריאה (צילום: מסך)

תיעוד עוצר נשימה שהפך ללהיט ברשת מציג סימולטור חיפוש והצלה מתקדם בדרום קוריאה, המדמה תנאי ים קיצוניים במיוחד.

בסרטון נראה שחיין מקצועי עומד על קצה פלטפורמת בטון, מול בריכה עצומה שבה נוצרים גלים מלאכותיים בגובה חריג. רגע אחר כך הוא מזנק פנימה ישירות אל תוך הברכה כאילו הוא נבלע בתוך סערה שאין בה שליטה.

המתקן משמש לאימון אנשי משמר החופים בהתמודדות עם תנאי ים קשים במיוחד. המים הסוערים יוצרים תחושת מציאות כמעט מוחלטת.

אחת הנקודות שעוררו עניין רב ברשת היא דווקא טכניקת השחייה. בעוד שבבריכות רגילות מקובל לראות סגנון חתירה מהיר, כאן מתברר שבים גלי וסוער שחיית חזה הופכת לכלי מרכזי. היא מאפשרת לשמור על הראש מעל פני המים ולנשום בצורה מבוקרת, מה שמעניק גם שדה ראייה רחב יותר לאיתור אנשים במצוקה.

משמר החופים בדרום קוריאה
משמר החופים בדרום קוריאה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הטכניקה דורשת דיוק גבוה במיוחד, תזמון מדויק של התנועה מול כל גל שמרים את הגוף, ושמירה על כוח מתפרץ אך מבוקר כדי להתקדם בתוך הזרמים.

“זו הפעם הראשונה שהבנתי את הערך של שחיית חזה”, כתב אחד הגולשים. אחרים הוסיפו קריצה והודו שהתנועות החלקות בתוך הסערה מזכירות יותר דולפין מאשר אדם.

טביעהדרום קוריאהאימוניםשחיהמשמר החופים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר