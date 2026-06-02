משמר החופים בדרום קוריאה

תיעוד עוצר נשימה שהפך ללהיט ברשת מציג סימולטור חיפוש והצלה מתקדם בדרום קוריאה, המדמה תנאי ים קיצוניים במיוחד.

בסרטון נראה שחיין מקצועי עומד על קצה פלטפורמת בטון, מול בריכה עצומה שבה נוצרים גלים מלאכותיים בגובה חריג. רגע אחר כך הוא מזנק פנימה ישירות אל תוך הברכה כאילו הוא נבלע בתוך סערה שאין בה שליטה. המתקן משמש לאימון אנשי משמר החופים בהתמודדות עם תנאי ים קשים במיוחד. המים הסוערים יוצרים תחושת מציאות כמעט מוחלטת. אחת הנקודות שעוררו עניין רב ברשת היא דווקא טכניקת השחייה. בעוד שבבריכות רגילות מקובל לראות סגנון חתירה מהיר, כאן מתברר שבים גלי וסוער שחיית חזה הופכת לכלי מרכזי. היא מאפשרת לשמור על הראש מעל פני המים ולנשום בצורה מבוקרת, מה שמעניק גם שדה ראייה רחב יותר לאיתור אנשים במצוקה.

הטכניקה דורשת דיוק גבוה במיוחד, תזמון מדויק של התנועה מול כל גל שמרים את הגוף, ושמירה על כוח מתפרץ אך מבוקר כדי להתקדם בתוך הזרמים.

“זו הפעם הראשונה שהבנתי את הערך של שחיית חזה”, כתב אחד הגולשים. אחרים הוסיפו קריצה והודו שהתנועות החלקות בתוך הסערה מזכירות יותר דולפין מאשר אדם.