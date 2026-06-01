כיכר השבת
בעקבות המלחמה בלבנון

"הצעד הקיצוני ביותר של צרפת עד כה": מקרון במהלך דרמטי חדש נגד ישראל

צרפת החליטה להגביל את ישראל בתערוכת יורוסאטורי |לפי מסמך ישראלי, האיסור על דוכן לאומי והצגת מערכות נשק התקבל בדרג המדיני הבכיר בפריז | נספח ההגנה מזהיר מפני השלכות רחבות וממליץ על דיאלוג דחוף והערכת מצב | (חדשות)

על פי מסמך רשמי של נספח ההגנה בפריז, אלוף משנה שגיא פינק, הממשלה הצרפתית קיבלה החלטה להטיל מגבלות משמעותיות על הנוכחות של ישראל בתערוכת יורוסאטורי.

הדיווח הדרמטי מגיע בעקבות פנייה יזומה של ראש מטה משרד החוץ הצרפתי לשגריר ישראל בצרפת, יהושע זרקא, ובו פורטו הצעדים המתוכננים נגד המדינה.

​במסגרת המגבלות החדשות, נקבע כי לא תתאפשר הפעלת דוכן לאומי ישראלי, ונאסר על נציגים רשמיים לקיים נוכחות מסוג זה בתערוכה. בנוסף לכך, הוטלו הגבלות על תצוגת מערכות ביטחוניות, וחברות ישראליות לא יורשו להציג מערכות נשק, למעט מערכות הגנה אווירית ומפני טילים, דבר המהווה צמצום מהותי.

​הרשויות הצרפתיות צפויות להעביר את ההחלטות הללו במכתב רשמי בקרוב. מדובר במהלכים בעלי משמעות מדינית חריגה, כאשר לראשונה מוטלות מגבלות בעלות אופי מדיני ישיר על הנוכחות הרשמית של מדינת ישראל ועל התעשיות הביטחוניות באירוע בינלאומי מרכזי בצרפת, כחלק מהחלטה שהתקבלה בדרג המדיני הבכיר בפריז.

​נספח ההגנה הדגיש במסמך כי "להערכתי, מדובר באירוע המדיני החמור ביותר מול ממשלת צרפת, שחומרתו עולה בהרבה על ההיבט המסחרי או על תערוכת היורוסאטורי".

בעקבות המצב, הועברו המלצות ראשוניות לדרגים בישראל, ובהן קיום הערכת מצב בין-משרדית מיידית בהובלת משרד החוץ ובשיתוף משרד הביטחון.

​ההמלצות כוללות גם בחינה של המשמעויות המדיניות, המשפטיות והמסחריות עם קבלת ההודעה הרשמית, לצד קיום דיאלוג מדיני דחוף מול הדרגים הבכירים בצרפת לצורך הבהרת הרקע להחלטה.

כמו כן, הומלץ לעדכן את התעשיות הביטחוניות הישראליות ולגבש המלצות להמשך, תוך המשך מעקב ועדכון עם קבלת הפרטים הנוספים.

כאמור, בישראל מעריכים כי מדובר בצעד הקיצוני ביותר שנהגה בו צרפת עד כה, וההערכה היא כי הוא בא בעקבות המלחמה של ישראל בחיזבאללה בדרום לבנון, בעלת בריתה הקרובה של צרפת במזרח התיכון.

