חיל הים הצרפתי השתלט הבוקר (שני) על אוניית נפט חדשה הנתונה לסנקציות בינלאומיות, שמגיעה מרוסיה: הטגור, כך לפי הודעה שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

"נחישותנו היא מתמדת ומוחלטת. הפעולה הזו בוצעה באוקיינוס האטלנטי, בלב ים הפתוח, בסיוע של מספר שותפים כולל הממלכה המאוחדת, בכבוד מלא לכללי המשפט הימי", אמר נשיא צרפת.

מקרון הוסיף כי "בלתי נסבל שספינות עוקפות סנקציות בינלאומיות, מפרות את המשפט הימי ומממנות את המלחמה שרוסיה מנהלת נגד אוקראינה זה יותר מ-4 שנים. ספינות אלה, שאינן מכבדות את הכללים הבסיסיים ביותר של ניווט ימי, מהוות איום גם על הסביבה וגם על הביטחון של כולנו."

בתיעוד שפרסם נשיא צרפת נראים חיילי קומנדו צרפתי משתלשלים בחבל ממסוק ומתקדמים באונייה הרוסית עד להשתלטות על כלי השיט.