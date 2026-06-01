לא מפחד מפוטין

מתקדמים בחסות החושך: חיילי הקומנדו הצרפתי השתלטו על אונייה רוסית - כך זה נראה

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי חיילי צבא צרפת השתלטו במהלך הלילה על אונייה רוסית הנתונה תחת סנקציות בינלאומיות | בתיעוד שפרסם נראים החיילים משתלשלים מחבל ולוקחים פיקוד על כלי השיט (בעולם)

הקומנדו ברגעי ההשתלטות | צילום: צילום: צבא צרפת

חיל הים הצרפתי השתלט הבוקר (שני) על אוניית נפט חדשה הנתונה לסנקציות בינלאומיות, שמגיעה מ: הטגור, כך לפי הודעה שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

"נחישותנו היא מתמדת ומוחלטת. הפעולה הזו בוצעה באוקיינוס האטלנטי, בלב ים הפתוח, בסיוע של מספר שותפים כולל הממלכה המאוחדת, בכבוד מלא לכללי המשפט הימי", אמר נשיא צרפת.

מקרון הוסיף כי "בלתי נסבל שספינות עוקפות סנקציות בינלאומיות, מפרות את המשפט הימי ומממנות את המלחמה שרוסיה מנהלת נגד אוקראינה זה יותר מ-4 שנים. ספינות אלה, שאינן מכבדות את הכללים הבסיסיים ביותר של ניווט ימי, מהוות איום גם על הסביבה וגם על הביטחון של כולנו."

בתיעוד שפרסם נשיא צרפת נראים חיילי קומנדו צרפתי משתלשלים בחבל ממסוק ומתקדמים באונייה הרוסית עד להשתלטות על כלי השיט.

