מי אמר שממדאני לא הגיע? ההטרלה המשעשעת בצעדת ישראל בניו יורק

זוהראן ממדאני, ראש העיר האנטי-ישראלי הראשון של התפוח הגדול החליט שלא להגיע לצעדה המסורתית למען ישראל במנהטן.

אולם, מפגינים למען ישראל שהרגישו בחסרונו החליטו "להביאו" לצעדה בעל כורחו.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראית בובת ענק של ממדאני "צועדת" למען ישראל כשהוא אוחז בידו את הדגל הלאומי.

בין היתר, מי שכן השתתף בצעדה הוא מייקל בלומברג ראש העיר לשעבר של ניו יורק שאחז בידו דגל ישראל וצעד יחד עם אוהדי ישראל הרבים.

אפילו משטרת ניו יורק תרמה את חלקה לאירוע ושיגרה פרשים שליוו את המצעד, כשהם אוחזים בדגלי העיר ניו יורק, מדינת ניו יורק, ארה"ב - וגם דגל כחול לבן.

נציבת משטרת ניו יורק ג'סיקה שרה טיש שיגרה כאמור את המשלחת, ואף השתתפה בעצמה בחגיגות.

אמש, פרסמה הנציבה פוסט בו כתבה: "יום נפלא, צועדים במעלה שדרת חמישית עם MikeBloomberg@ לטובת מצעד יום ישראל השנתי.

משטרת ניו יורק לא התלוצצה עם עניין הביטחון: זה היה תוכנית הביטחון הנרחבת ביותר שמשטרת ניו יורק אי פעם הכינה לאירוע הזה, כדי שכולם יוכלו לחגוג בביטחון. תודה לכל חבר במשטרת ניו יורק שהיה היום בחוץ ומגן על עירנו."