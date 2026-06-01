בלתי נתפס: זה מספר כלי הטיס האמריקנים שהושמדו במלחמה

הערכת הפנטגון קובעת כי עלות מבצע "זעם אפי" הגיעה ל-29 מיליארד דולר, כאשר לפחות 42 כלי טיס, בהם מטוסי קרב מסוג אף-15 ואף-35 ו-24 כטב"מים, הושמדו או נפגעו. מתחקיר של רשת BBC עולה כי הנזק שנגרם לאתרים צבאיים של ארצות הברית באזור נרחב ומדויק בהרבה מכפי שפקידים אמריקניים הכירו בו בעבר.

ניתוח של צילומי לוויין וסרטונים בתחקיר מראה כי איראן פגעה ב-20 אתרים צבאיים אמריקניים ומתקנים משותפים מאז סוף חודש פברואר.

בין היתר, נרשמו פגיעות בשלוש סוללות מתקדמות של מערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים THAAD באיחוד האמירויות ובירדן, שעלות ייצור כל אחת מהן נאמדת במיליארד דולר. לשם השוואה, איראן השתמשה במתקפותיה בכטב"מים זולים וקלים להחלפה.

לפי התחקיר, פגיעות קשות נרשמו גם בבסיס חיל האוויר הנסיך סולטן בסעודיה, שם נפגעו מטוסי תדלוק וביון, ובבסיסים בכווית שבהם נהרסו בונקרים לאחסון דלק וחומרת תקשורת לוויינית. מומחים ציינו כי צבא ארצות הברית לקה בשאננות בתחילת המלחמה כאשר לא הזיז את כלי הטיס מטווח הסכנה. פקיד הגנה אמריקני סירב להגיב לממצאים מטעמי אבטחה מבצעית.

בעקבות הלחימה, ביקש הממשל האמריקני מחברת הלוויינים פלאנט להטיל הגבלה ללא הגבלת זמן על צילומים חדשים של איראן ורוב המזרח התיכון. החברה נימקה את המהלך ברצון להבטיח שהתמונות לא ישמשו גורמים עוינים לפגיעה בכוחות. רשת BBC עקפה את האיסור והשתמשה בצילומי לוויין של ספקים בינלאומיים אחרים ובצילומים ישנים יותר כדי לעקוב אחר הנזק במדינות השונות.

לדברי מומחים, הטקטיקה האיראנית השתנתה במהלך המלחמה ועברה ממטחים המוניים שנועדו להכריע את מערכות ההגנה, לתקיפות קטנות ומדויקות לעבר מטרות בעלות ערך גבוה. ד"ר קלי גריקו, אנליסטית במכון סטימסון, הסבירה כי "מטחי הפתיחה של איראן היו ממוטבים לנפח – גלי ענק שנועדו להכריע את ההגנה האווירית והטילים באמצעות מספרים בלבד".

גריקו הוסיפה כי בתוך ימים עברה איראן למטחים ממוקדים שבהם "אפילו כמעט-פגיעות גורמות לנזק משמעותי". היא חזרה והזהירה כי אם הפסקת האש השבירה תקרוס, הבסיסים במפרץ יהיו פגיעים במיוחד משום ש"הסכסוך הנוכחי כילה את מלאי ההגנה האווירית של ארצות הברית ושותפותיה בקצב משמעותי", ואין דרך מהירה לחדש את המלאי.

מפקד כוחות ההגנה האיריים לשעבר, סגן-אדמירל מארק מלט, התייחס לפגיעה במערכות ההגנה היקרות ואמר ל-BBC כי הסוללות נמצאות בליבה של "רשת הגנה אזורית מורכבת ביותר" אשר לא ניתן "להחליפה במהירות או בקלות". בסוף השבוע הודיעו משמרות המהפכה של איראן כי תקפו בסיס אמריקני באזור בעקבות תקיפות חדשות של ארצות הברית בדרום איראן.