טראמפ הפתיע: "אני שוקל להביא את האטרקציה מספר אחת בעולם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה רעיון להחליף את מופעי "פרידום 250", שתוכננו במסגרת חגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית, בעצרת ענק של תנועת MAGA (להפוך את אמריקה לגדולה שוב). זאת לאחר שכמה אמנים הודיעו על פרישתם מהאירוע.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי "אנחנו צריכים לקיים עצרת ענק של 'להחזיר את אמריקה לגדולתה', במקום להביא זמרים יקרים שאף אחד לא רוצה לשמוע, שהמוזיקה שלהם משעממת וכל מה שהם עושים הוא להתלונן".

בפוסט נוסף התבדח טראמפ על האפשרות שיחליף בעצמו את האמנים הפורשים. לדבריו, "אני שוקל להביא את האטרקציה מספר אחת בעולם, האיש שאוהב את המדינה יותר מכל אחד אחר, והאיש שיש מי שאומרים שהוא הנשיא הגדול בהיסטוריה – דונלד ג'יי טראמפ". הוא הוסיף כי יוכל לשאת נאום גדול שיאחד את המדינה וידחוף אותה קדימה.

טראמפ טען כי חלק מהאמנים קיבלו "פחד במה" לקראת האירוע, והבהיר כי אינו מעוניין ב"אמנים כביכול שמקבלים יותר מדי כסף ואינם מרוצים". לדבריו, "אני רוצה להיות מוקף רק באנשים שמחים, חכמים, מצליחים ואנשים שיודעים לנצח".

מאוחר יותר הודיעו מארגני "פרידום 250" כי טראמפ אכן ינאם בטקס הפתיחה של החגיגות ב-24 ביוני. דניאל אלוורז, דוברת האירוע, מסרה כי "כנשיא וכבעל החזון מאחורי יריד המדינות האמריקאי הגדול, טראמפ יפתח באופן אישי את החגיגות ההיסטוריות לציון 250 שנה להולדתה של ארצות הברית".