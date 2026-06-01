המועמד הפוליטי, מחמוד סאדיס בובה ( צילום: רשתות חברתיות )

המועמד הפוליטי, מחמוד סאדיס בובה ממדינת קדונה שבניגריה, הפך לאחרונה לדמות מסקרנת במיוחד לקראת בחירות 2027.

בובה הציג את עצמו כגבר בן 30 וחבר במפלגת הקונגרס הכל-פרוגרסיבי (APC), והסביר את מראהו הצעיר בכך שהוא סובל מגמדות. בזכות המראה הלא שגרתי ושאיפותיו הפוליטיות, הוא אף זכה לכינוי החיבה "הפלא של זריה". אולם, הספקות החלו לעלות כאשר אדם שטען כי הוא מורהו לשעבר הצהיר כי המועמד הוא למעשה נער בשנות העשרה לחייו. בעקבות כך, הופצו ברשת מסמכים הכוללים תעודת לידה, דרכון, מספר זיהוי לאומי ורישומי בית ספר, המצביעים על כך שבובה נולד בשנת 2010. משמעות הדבר היא שבזמן תהליך המיון למפלגה, הוא היה למעשה בן 15 בלבד.

המועמד הפוליטי, מחמוד סאדיס בובה עם יו"ר הקונגרס הניגרי ( צילום: רשתות חברתיות )

החשיפה העמיקה עוד יותר כאשר בן משפחה גילה כי בובה הוא למעשה אח צעיר שהשתמש במסמכיו של אחיו הגדול כדי להתחזות לאדם מבוגר. למרות שהמסמכים טרם קיבלו אישור רשמי סופי, הלחץ הציבורי והתייעצויות עם גורמים במפלגה הובילו את בובה להודיע על פרישה מיידית מהמרוץ לבחירות 2027.

הפרשה עוררה שאלות נוקבות בניגריה בנוגע ליכולת הסינון של מפלגת ה-APC. רבים תוהים כיצד הצליח נער צעיר להערים על מנגנוני המפלגה ולהגיע לשלבים כה מתקדמים של המיון הפוליטי מבלי שגילו האמיתי ייחשף מבעוד מועד.