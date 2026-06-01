בדרך למטה: גבר קפץ לסולם הכיבוי מהקומה השמינית והחליק

אירוע טרגי ומטלטל התרחש שבשבוע שעבר ברוסיה, כאשר גבר ניסה לבצע היחלצות נועזת במיוחד מבניין מגורים. התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג את הרגע שבו הגבר מחליט לקחת הימור מסוכן על חייו וקופץ מהקומה השמינית של המבנה.

בניסיון נואש להימלט, הגבר כיוון את קפיצתו אל עבר סולם הגבהים של כבאית שהוצבה במקום כדי לסייע בחילוץ. למרות שהצליח לבצע את הזינוק הראשוני אל עבר הסולם, המהלך הסתיים באסון כבד.

על פי הדיווחים, הגבר איבד את אחיזתו ונפל מהסולם באמצע הדרך למטה. למרות נוכחותם של כוחות ההצלה והניסיון להגיש עזרה, הנפילה הייתה קטלנית והגבר מצא את מותו.

מפקד הכבאות אמר אחרי התקרית שגם כאשר העזרה נמצאת ממש בהישג יד, נסיבות קיצוניות וסיכונים כבדים עלולים להוביל לתוצאה טרגית.