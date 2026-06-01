כיכר השבת
מתחבאים בין סלעים

האימה של טראמפ: נחשף תיעוד חדש מ'צי היתושים' של איראן | צפו

משמרות המהפכה פרסמו היום סרטון חדש בו נראה 'צי היתושים' של איראן | מדובר בסירות מנוע קטנות ועוצמתיות, המסוגלות לנוע במהירות גבוהה ובכך מאתגרות את הצי האמריקני ומטוסי חיל האוויר של ארה"ב | צפו בתיעוד (בעולם) 

| צילום: צילום: משמרות המהפכה

למרות העליונות הברורה של ארה"ב ביחס ל, עד כה לא הצליח הצי האמריקני להביא לפתיחת מצרי הורמוז, אחת הסיבות היא 'צי היתושים' של משמרות המהפכה.

מוקדם יותר היום (שני), פרסמה משמרות המהפכה סרטון של הצי פועל בחופשיות במצרי הורמוז, מתחת לאף של טראמפ שאינו יודע כיצד להיאבק בתופעה.

עוד באותו נושא

כפי שדיווחנו בעבר, צי היתושים הוא צי של סירות מרוץ קטנות, מהירות וחמושות, המכונה "צי היתושים", נותר האיום המשמעותי ביותר על השיט במיצר הורמוז, למרות השמדת רוב הכוח הימי של איראן, כך לפי דיווחים בימים האחרונים וסיקור של ה'ניו יורק טיימס' בנושא.

הכוח פועל במתכונת של לוחמת גרילה ימית המקשה על כוחות מערביים לאתר ולנטרל אותו באמצעים קונבנציונליים. המומחה למשמרות המהפכה, סעיד גולקר, ציין כי "הצי של משמרות המהפכה פועל יותר כמו כוח גרילה בים". הוא הסביר כי היחידה "מתמקדת בלוחמה אסימטרית, לכן במקום להסתמך על ספינות מלחמה גדולות וקרבות ימיים קלאסיים, היא תלויה בהתקפות פגע וברח".

הקושי המרכזי במאבק נגד צי זה טמון ביכולת ההסוואה והניידות שלו. מאות סירות עוגנות בתוך מערות עמוקות שנחצבו בצוקי החוף, מהן הן יכולות לצאת לפעילות תוך דקות ספורות. הכלים הללו קטנים מכדי להופיע בצילומי לוויין באופן עקבי, וחלקם מסוגלים להגיע למהירות של מעל 100 קשר. אדמירל בדימוס גארי רוגהד תיאר את המצב ואמר כי הצי "נותר כוח משבש. מעולם לא ידעת לגמרי מה הם מתכננים ומה היו כוונותיהם".

בעוד שבתקיפות האחרונות של ארה"ב וישראל הושמדו כ-90 אחוזים מהצי האיראני הסדיר, הכוח של משמרות המהפכה ספג פגיעה פחותה משמעותית. על פי הערכות, כמחצית מסירות התקיפה המהירות עדיין כשירות לשימוש. הכוח מחזיק בעשרות בסיסים מבוצרים ומוסתרים היטב לאורך המפרץ הפרסי, ומשתמש בכטב"מים זולים שמסוגלים לגרום נזק כבד לספינות מלחמה יקרות וגדולות.

איראןמשמרות המהפכהמבצע זעם אדיר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר