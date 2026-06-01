תיעוד ויראלי: הגנב לא תיאר לעצמו שזה מה שיקרה לו בתריס

בסרטון ניתן לראות אדם מתקרב לפתח של עסק סגור, ככל הנראה בשעות הלילה, ומנסה לבצע פריצה דרך תריס גלילה חיצוני.
במהלך הניסיון, התריס החל לנוע, ובשלב מסוים נוצר מצב שבו החשוד נלכד חלקית בתוך המנגנון – מצב שהקשה עליו להמשיך בתנועה חופשית.
במקום פריצה מהירה ושקטה, האירוע הפך בתוך שניות לסיטואציה בלתי צפויה, כאשר התנועה של התריס והמאבק להשתחרר יצרו רגעים מביכים במיוחד.
הסרטון הופץ לראשונה ברשתות החברתיות, ומשם התפשט במהירות לקבוצות שונות ולפלטפורמות וידאו קצרות.
נכון לעכשיו, לא ידוע האם החשוד נעצר לאחר מכן, והאם נפתחה חקירה רשמית בנושא.
מומחי אבטחה מציינים כי מקרים מסוג זה מדגישים את החשיבות של תריסים תקינים ומערכות נעילה חכמות, אך גם את העובדה שמצלמות אבטחה הפכו לכלי מרכזי בתיעוד אירועים פליליים.
