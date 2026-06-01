כך נראו רגעי הדרמה

פאניקה בטיסה: המטוס רעד ולא הצליח לנחות - נוסעים בכו והקיאו | צפו

טיסה פנימית בקולומביה בסוף השבוע חוותה תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים | בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע, בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה | צפו בתיעוד (תעופה)

הפאניקה במטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

נוסעים בטיסה פנימית של חברת התעופה הקולומביאנית Avianca מבוגוטה (BOG) לפאסטו (PSO) בסוף השבוע תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים בעקבות מזג אוויר קשה וראות נמוכה בנמל התעופה אנטוניו נאריניו שבפאסטו.

לפי הדיווחים, לאחר שני ניסיונות נחיתה שלא צלחו, צוות הטיסה ביצע Go-Around וחזר לנמל התעופה אל דוראדו בבוגוטה. שעות לאחר מכן, הטיסה המריאה מחדש והצליחה לנחות בפאסטו ללא תקריות נוספות.

בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע. בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה.

נמל התעופה בפאסטו נחשב לאחד השדות המאתגרים יותר בקולומביה, בעיקר בשל תנאי מזג האוויר המשתנים במהירות, טופוגרפיה הררית וראות מוגבלת לעיתים קרובות.

פאניקהנחיתההתקף חרדהבוגוטה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

