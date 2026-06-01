נוסעים בטיסה פנימית של חברת התעופה הקולומביאנית Avianca מבוגוטה (BOG) לפאסטו (PSO) בסוף השבוע תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים בעקבות מזג אוויר קשה וראות נמוכה בנמל התעופה אנטוניו נאריניו שבפאסטו.
לפי הדיווחים, לאחר שני ניסיונות נחיתה שלא צלחו, צוות הטיסה ביצע Go-Around וחזר לנמל התעופה אל דוראדו בבוגוטה. שעות לאחר מכן, הטיסה המריאה מחדש והצליחה לנחות בפאסטו ללא תקריות נוספות.
בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע. בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה.
נמל התעופה בפאסטו נחשב לאחד השדות המאתגרים יותר בקולומביה, בעיקר בשל תנאי מזג האוויר המשתנים במהירות, טופוגרפיה הררית וראות מוגבלת לעיתים קרובות.
