טיסה פנימית בקולומביה בסוף השבוע חוותה תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים | בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע, בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה | צפו בתיעוד (תעופה)
בסגנונו הייחודי, הזועם והמשועשע בו זמנית, מתאר המילואימניק החרדי, מנדי אושר, את ימי המילואים שלו שבנתיים כוללים שעמום, חרדה וקצת נפילות • למה זה קשה לא לעשות כלום? • השלט היחיד באמת מזמין לעשן • הטיל החריב את כל החדר - חוץ מדבר אחד • וחדר הישיבות שהפך לחדר שינה ונראה כמו עזה • מנדי אושר עם יומנו של מילואימניק - הפרק הרביעי (צבא)
העולם נמצא בעיצומו של משבר שרק הולך וגדל ויחד איתו, מפלס הלחץ הכללי עולה בהתאם. במקום לשקוע באכילה רגשית מזיקה של מתוקים, פחמימות ריקות ומאכלים עתירי שומן - הנה 7 מזונות שיכולים לסייע להפחתת החרדה ולשפר את מצב הרוח (בריאות)