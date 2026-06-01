האישה בורחת מפני הביזון בפארק
אישה שביקרה בפארק הלאומי ילוסטון תועדה כשהיא מתקרבת יתר על המידה לביזון ענק, ולאחר מכן נופלת על פניה כשניסתה להימלט ממנו.
בתיעוד נראית האישה מתקרבת לבעל החיים, ולאחר שהביזון החל לנוע לעברה היא הסתובבה כדי לברוח, מעדה ונפלה על הקרקע.
הסרטון הפך לוויראלי וגרר תגובות רבות ברשת. אחד המגיבים כתב: "אפילו הביזון מבולבל".
בכתבה שפורסמה בנושא צוין כי ביזונים עשויים לשקול יותר מ-360 קילוגרמים, וכי מומלץ לשמור מהם מרחק בטוח ולא להתקרב לחיות הבר בפארקים הלאומיים.
