התגרתה בטבע: אישה התקרבה לביזון ענק - ולמדה את הלקח מיד | צפו 

תיירת שהתקרבה לביזון ענק בפארק ילוסטון נפלה על פניה בניסיון בריחה | הסרטון הפך לוויראלי, והזכיר את החשיבות של שמירת מרחק בטוח מבעלי חיים מסוכנים (מעניין)

האישה בורחת מפני הביזון בפארק| צילום: touronsofnationalparks

אישה שביקרה בפארק הלאומי ילוסטון תועדה כשהיא מתקרבת יתר על המידה לביזון ענק, ולאחר מכן נופלת על פניה כשניסתה להימלט ממנו.

בתיעוד נראית האישה מתקרבת לבעל החיים, ולאחר שהביזון החל לנוע לעברה היא הסתובבה כדי לברוח, מעדה ונפלה על הקרקע.

הסרטון הפך לוויראלי וגרר תגובות רבות ברשת. אחד המגיבים כתב: "אפילו הביזון מבולבל".

בכתבה שפורסמה בנושא צוין כי ביזונים עשויים לשקול יותר מ-360 קילוגרמים, וכי מומלץ לשמור מהם מרחק בטוח ולא להתקרב לחיות הבר בפארקים הלאומיים.

ארצות הבריתסרטון ויראליתייריםפארקבעלי חיים

