היום בתוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס וישראל מאיר. ראיון עם עידן רינג מאיגוד האינטרנט הישראלי שהציג נתונים מדאיגים על האופן שבו בני נוער תופסים את כלי הבינה המלאכותית ושיחה עם עורכת הדין טל אלה מלשכת מבקר המדינה - על עלייה דרמטית בתלונות מוצדקות של הציבור, בנוסף, פינת הפנצאון וכותרות היום.ובהרחבה:

הצד האפל של המסך: בני נוער מפתחים "קשרים אישיים" עם ה-AI

אחת הכותרות המרעישות של השבוע מגיעה ממחקר משותף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת "עלם". עידן רינג מהאיגוד הציג נתונים מדאיגים על האופן שבו בני נוער תופסים את הצ'אטבוטים, והתמונה רחוקה מלהיות מעודדת.

הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על ניהול "קשר רומנטי" עם בינה מלאכותית.

הזווית החרדית: רינג מזהיר כי נוער חרדי המחזיק במכשירים ללא סינון הדוק חשוף לסכנה זו אף יותר. "הצ'אטבוט תמיד ירצה אותך ולעולם לא יכעס," הוא מסביר, "וזה גוזל מהילד את היכולת ללמוד להתמודד עם קונפליקטים חברתיים בעולם האמיתי".

סכנת חיים: ה-AI אינו יודע לזהות מצוקה נפשית אמיתית או להפנות לעזרה דחופה, מה שעלול להוביל להשלכות טרגיות במקרי קצה.

מחדל סבסוד המעונות: זינוק של 740% בתלונות הציבור

ההורים החרדים זועקים, והנתונים הרשמיים מאשרים: השירות במשרד העבודה קרס לחלוטין. עו"ד טל אלה מלשכת מבקר המדינה חשפה כי שנת 2025 שברה שיאים שליליים עם 30,000 תלונות לנציבות.

"ראינו זינוק של 740% בתלונות על משרד העבודה בנושא סבסוד מעונות," מציינת עו"ד אלה. "מבחני התמיכה פורסמו באיחור של חודשים, המוקדים לא היו זמינים, וזכויות של הורים נרמסו".

העוול הכספי: השנה הוחלט כי מי שלא הגיש בקשה בזמן מסוים לא יקבל החזר רטרואקטיבי – החלטה שמשמעותה אובדן של אלפי שקלים למשפחות ברוכות ילדים. בעקבות התערבות הנציבות, הוחזרו השנה לציבור מעל 12 מיליון שקלים שנגבו בטעות או שלא כדין.

הלם בבני ברק: הוארך מעצרו של החשוד ברצח האברך ב"כולל"

בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של גיא הכטלינגר, החשוד ברצח האברך ישי פור ז"ל בלב בני ברק. הרצח המזעזע, שהתרחש בתוך כולל "חזון איש" לעיני בנו הקטין של המנוח, הותיר את הקהילה החרדית כולה מזועזעת.

בית המשפט הורה לשלוח את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית, למרות טענת סנגורו כי מרשו אינו בעל רקע נפשי קודם. בקהילה מתקשים לעכל את האירוע הקשה שבו חבר לכולל התנפל על חברו בדקירות בצהרי היום.

קיץ של מצוקה: מחסור בחופים והחיפושים באשדוד

עם פתיחת עונת הרחצה, צפה מחדש בעיית "מצוקת החופים הנפרדים". בישראל קיימים כיום כ-120 חופים בלבד הפועלים במתכונת נפרדת, רובם רק בימים מסוימים, מה שמונע ממשפחות לצאת יחד לים.

הפתרון באופק? משרד הפנים מקדם הקמת חוף נפרד באורך של קילומטר צפונית לחוף הצוק, שאמור להחליף את החופים הקטנים בהרצליה ותל אביב.האסון באשדוד: במקביל, כוחות גדולים מחיל הים, המשטרה ויחידת להב"ה ממשיכים בחיפושים אחר צעיר שנעלם בעומק המים בחוף לא מוכרז באשדוד.

בדידות: המגפה השקטה של הנוער

בעוד שבעבר נתפסה הבדידות כנחלת הגיל השלישי, נתונים חדשים של ארגון הבריאות העולמי מציירים תמונה הפוכה. שיעור הבדידות הגבוה ביותר – בין 50% ל-60% – נמצא דווקא אצל בני הנוער והמתבגרים. המומחים תולים זאת בהסתמכות יתר על רשתות חברתיות במקום קשרים פיזיים, ומזהירים: "שימו לב לסובבים אתכם, הנוער סובל בשקט".

בשורה לנהגים: טסט פעם בשנתיים?

משרד התחבורה מקדם מהלך לריווח מבחני הרישוי ("טסט") לפעם בשנתיים עבור רכבים חדשים יחסית (עד 10 שנים). המהלך צפוי לחסוך לציבור הנהגים כמיליארד שקל בשנה. עם זאת, בעלי מכוני הרישוי ויבואני הצמיגים כבר החלו בהגשת הערות והתנגדויות למהלך, מחשש לפגיעה בהכנסותיהם.

הפנצאון: יוסי חיים מימון בסיכום חדשות ציני ומצחיק

גם כשקשה, אי אפשר בלי קצת חיוך. פינת "הפנצאון" עם יוסי חיים מימון, הנה 2 מתוך שלל הידיעות החדשותית בחדשות שגרמו לנו לצחוק:

הנוקיה שחזר מהמתים: אזרחים בלוב קיבלו השבוע בדואר טלפון נוקיה שהוזמן לפני 15 שנה. המכשיר נפתח, הסוללה עדיין עבדה (כמובן), וההודעה הראשונה שקפצה: "היי, זה בנט, אנחנו יוצאים לדרך חדשה". כשהמכשיר שאל "האם לשחזר אנשי קשר מהסים?", התשובה הייתה: "עזוב, הם כבר סבים לנכדים". אחד התושבים נשבע שברגע שהדליק את הנייד שמע קול: "שלום, הגעתם לקופת חולים, מיקומכם בתור הוא 2...".

מבחני הרבנות לנשים: בעקבות פסיקת בג"ץ, נשים הגיעו למבחני הרבנות. יוסי חיים מימון מעריך: "כמו תמיד, בסוף אחד הנידונים יצטרך לשלם מזונות לדיינית". בסימולציית הדיון, כשהנבחנת שאלה את הנידון "אתה יודע למה אתה כאן?" והוא ענה "לא", היא השיבה בסטייל המוכר: "אם אתה לא יודע, אני לא מתכוונת להגיד לך!".