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מצפצפת על ההסכמים

חשיפה מהחלל: איראן בונה מחדש את ארסנל הגרעין מתחת לאף של טראמפ

תמונות לוויין חדשות ומדאיגות חושפות תנועה ערה באתרים שהופצצו באיראן רק לאחרונה | בזמן שהדיו על הסכמי ההבנות עוד לא יבש, טהרן כבר מפעילה את מערבלי הבטון כדי לשקם את יכולותיה המושמדות (חדשות בעולם)

מתקן גרעין באיראן (צילום: שאטרסטוק)

ניתוח של צילומי לוויין חדשים חושף כי הרפובליקה האסלאמית החלה במבצע שיקום נרחב של מתקני גרעין חשודים, למרות מסע הפצצות מאסיבי של ארה"ב וישראל שהחל בסוף פברואר.

התמונות, שהושגו על ידי CNN בשיתוף עם המכון למדע וביטחון בינלאומי (ISIS), מראות "סימנים משמעותיים" של פעילות באתרים "הר פיקאקס" ו.

למרות שהמתקנים הללו ספגו נזקים כבדים בתקיפות אוויריות, נראה כי נחושה להקים אותם מההריסות. מומחים מציינים כי הפעילות הזו מהווה הפרה של מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב רק בחודש יוני האחרון, שבו התחייבה טהרן לשמור על הסטטוס קוו בתוכנית הגרעין שלה.

ב-10 ביוני נצפו בבירור חורי ענק שנוצרו מהפצצות באתר פרצ'ין. תוך 12 ימים בלבד הם כבר כוסו, ועד ה-7 ביולי הנזק הוסתר באמצעות רשתות. משאיות עם מערבלי בטון נראו מוכנות לפעולה בקרבת מקום. דיוויד אולברייט, מייסד מכון ISIS, הגדיר זאת כ"ניסיון שיקום משמעותי וחדש" שנועד להקשיח את האתר בבטון ולהפוך אותו לעמיד יותר מבעבר.

במקביל, באתר "הר פיקאקס", שבו מעריכות סוכנויות מודיעין מערביות כי מתבצעת העשרת גרעין עמוק מתחת לאדמה, נצפתה תנועת כלי רכב ערה בכניסות וביציאות מהמתקן.

ביוני 2025 -פיצוץ בצורת פטרייה במזרח טהרן, סמוך למתקני גרעין וטילים באזורי פרצ'ין וחוג'יר
ביוני 2025 -פיצוץ בצורת פטרייה במזרח טהרן, סמוך למתקני גרעין וטילים באזורי פרצ'ין וחוג'יר | צילום: צילום: רשתות ערביות

הפעילות המואצת מתרחשת בצל מתיחות שיא: היורש של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, כבר נשבע לנקום את מות אביו. מן הצד השני, שלח אזהרה חריפה ואמר כי הצבא האמריקני מוכן "להשמיד את כל אזורי איראן" אם המשטר ינסה להתנקש בחייו, כשהוא מצהיר ש-"1,000 טילים נעולים וטעונים".

בעוד שאתרי גרעין מוכרים כמו נתנז ופורדו לא הראו סימני בנייה חדשים לאחרונה, ההתמקדות של איראן בשיקום האתרים החשודים בפרצ'ין ובהר פיקאקס מעוררת חשש כבד במערב. כפי שנכתב בדוח של ISIS: "עבודה זו מראה על מחויבות של איראן לבנות מחדש ולכונן מחדש יכולות שאבדו בעבר, למרות הנזק העצום באתר".

איראןדונלד טראמפפרצ'יןמוג'תבא חמינאיתוכנית הגרעין האיראנית
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