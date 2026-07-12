יירוטים במרכז, בזמן המלחמה הקודמת ( צילום: כיכר השבת )

תקלה טכנית במערכות צה"ל גרמה הבוקר (יום ראשון) להפעלת אזעקות שווא במרכז הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל. על פי ההודעה הרשמית, בעקבות התקלה הופצה הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים באזור מרכז הארץ, אך מדובר בטעות טכנית ולא באירוע ביטחוני אמיתי.

תושבים בעיקר בבני ברק אך גם בעוד אזורים במרכז הארץ, דיווחו הבוקר, כי קיבלו התרעה מקדימה לירי טילים. "בעקבות תקלה טכנית, הופצה הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. כאמור, מדובר בתקלה", נמסר מדובר צה"ל. בהודעה הודגש כי "אין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר". מאגף הביטחון והחירום בעיריית בני ברק נמסר: "הודעות ההתרעה הסלולרית (CB) שהתקבלו הבוקר אצל חלק ממנויי חברת 'סלקום' בעיר, מקורן בתקלה. מובהר בזאת כי לא מדובר בהתרעת אמת, ואין כל הנחיה להיכנס למרחבים מוגנים והנושא נמצא בבדיקה מול הגורמים המקצועיים. אנו קוראים לציבור לגלות אחריות, להסתמך אך ורק על עדכוני פיקוד העורף הרשמיים, ולהימנע מהפצת שמועות שאינן מבוססות".

ההודעה שנשלחה

על פי הערכות ראשוניות, התקלה נבעה מזיהוי שגוי של שיגורים איראניים. "ייתכן ובעקבות שיגורים מאיראן לירדן, זוהו בטעות כשיגורים לישראל", הסביר דובר צה"ל. הוא הדגיש כי "נכון לכרגע אין אף טיל ששוגר מאיראן לישראל".

האירוע מצטרף לשורה של תקלות דומות שאירעו בעבר במערכות ההתרעה. בחודש מאי האחרון, למשל, הופעלו אזעקות ביישובים שדרות, ניר עם ואיבים בעקבות זיהוי שווא, כאשר שוגר מיירט אחד לעבר מטרת שווא.

התקלה הבוקר התרחשה על רקע מתיחות ביטחונית מתחדשת עם איראן. רק בשעות הלילה האחרונות ביצע חיל האוויר תקיפות במטרות איראניות, כאשר צה"ל ערוך למספר ימים של לחימה מול איראן.

מערכות ההתרעה של פיקוד העורף פועלות במתכונת מוגברת בימים אלה, כאשר בתי החולים ברחבי הארץ מתכוננים למצב חירום.

צה"ל מתחקר את התקלה על מנת למנוע הישנותה. בינתיים, הציבור מתבקש להמשיך לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב המוגן במקרה של אזעקה, גם אם קיים חשד לתקלה.