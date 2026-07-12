AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

בשעות אלו (ראשון) מקיימת הממשלה משאל טלפוני דחוף בין השרים, במטרה לאשר את הארכת ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף" בכל רחבי מדינת ישראל. ההחלטה מגיעה על רקע הערכות ביטחוניות מדאיגות ביחס לזירות איראן ולבנון, והיא צפויה להיכנס לתוקף לאחר אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שצפוי להתקבל עוד היום.

על פי המסמך שהועבר לעיון השרים והגיע לידי כיכר השבת, ההכרזה תוארך עד ליום כ"ח ביולי 2026 (י"ד באב תשפ"ו). בנוסח ההחלטה מפורטת תמונת מצב ביטחונית מורכבת, כאשר גורמי הביטחון מציינים במפורש כי הדבר נעשה "בשים לב לחוסר הוודאות ביחס למצב הדברים ביחס לזירות באיראן ובלבנון". אזהרה מפורשת: 'סבירות גבוהה למתקפה' בחלק המרכזי של המסמך מופיעה אזהרה ברורה מגורמי הביטחון. "על פי הערכתם", כך נכתב, "קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית". הניסוח המפורש הזה משקף את רמת החשש הקיימת במערכת הביטחון מפני תרחיש של תקיפה ישירה על יישובים ועל אזרחים. גרים בבני ברק וקיבלתם התרעה מקדימה על ירי טילים? זה ההסבר של דובר צה"ל דניאל הרץ | 10:31 כזכור, בחודשים האחרונים התגברה המתיחות הביטחונית מול איראן, כאשר איראן איימה בנקמה בעקבות פעולות צבאיות שיוחסו לישראל ולארצות הברית. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על תקיפות נוספות באיראן, מה שמעלה את הסיכון להסלמה נוספת. מה המשמעות של 'מצב מיוחד בעורף'? על פי חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזה על מצב מיוחד בעורף מקנה לצה"ל ולפיקוד העורף סמכויות נרחבות לניהול שגרת החיים האזרחית בעת חירום. בין הסמכויות המרכזיות: חובת שהייה במרחבים מוגנים (מקלטים וממ"דים) בעת התרעה

נקיטת אמצעי זהירות שונים על ידי האוכלוסייה

הגבלת לימודים וסגירת מוסדות חינוך במקרה הצורך

מתן הוראות מחייבות לארגוני עזר ולגופים ציבוריים

הנחיות נוספות הנדרשות לשם הצלת נפש ורכוש יצוין כי סמכויות אלו מאפשרות לפיקוד העורף להגיב במהירות ובגמישות לכל שינוי במצב הביטחוני, ללא צורך בהליכים בירוקרטיים ממושכים.

טראמפ ומנהיג איראן ( צילום: לירי אגמי פלאש 90 )

הרגעה זמנית: נכון לעכשיו אין הנחיות חדשות

למרות הניסוח המדאיג במסמך, במערכת הביטחון מבקשים להרגיע את הציבור. בסוף המסמך מודגש כי "נכון לשעה זו, לא קיימות הנחיות של פיקוד העורף לאוכלוסייה האזרחית, אך ייתכן ונדרש יהיה לחדשן". המשמעות היא שבשלב זה אין שינוי בשגרת החיים, אך המערכת נערכת למצב שבו יהיה צורך להטיל מגבלות או להנפיק הנחיות.

גורמי הביטחון מבהירים כי סוג ההנחיות והמגבלות ייבחן כל העת על ידי גורמי המקצוע, בהתאם להערכת המצב ולטיב האיום הנשקף לאזרחים. ההכרזה היא למעשה צעד משפטי מקדים המאפשר גמישות פעולה מיידית במקרה של הסלמה.

כמו כן, מובהר במסמך כי ככל שיחול שינוי חיובי בנסיבות הביטחוניות, ההכרזה תבוטל לאלתר או תצומצם רק לאזורים ספציפיים בארץ שבהם יהיה בכך צורך מבצעי. לקראת פקיעת ההכרזה בסוף חודש יולי, ייבחן הצורך בהארכה נוספה בהתאם למצב הביטחוני.