הערכת מודיעין אמריקאית חדשה שפורסמה הבוקר (רביעי) בניו יורק טיימס מצביעה על כך שאיראן הצליחה לשקם את רוב יכולותיה הטילים, בניגוד חד להכרזות הנשיא דונלד טראמפ על "השמדת הצבא האיראני". על פי הדיווח, טהראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך מצר הורמוז.

ההערכה המודיעינית מגלה כי איראן מחזיקה כיום בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, וכן בכ-70% מארסנל הטילים המקורי.

בנוסף, המדינה הפרסית השיבה לעצמה גישה לכ-90% ממתקני האחסון והשיגור התת-קרקעיים שלה ברחבי המדינה, כאשר מתקנים אלה כעת "פעילים חלקית או באופן מלא".

הערכת יתר של הנזק האמריקאי

צייד רחפנים אמריקאי • המערכת החדשה שמאיימת על טקטיקת הכטמ"מים דוד הכהן וב. ניסני | 08:00

ממצאי המודיעין מצביעים על כך שהנשיא טראמפ ויועציו הצבאיים העריכו יתר על המידה את הנזק שצבא ארה"ב הצליח להסב לאתרי הטילים של איראן, והמעיטו ביכולת ההתאוששות והעמידות של המשטר האיראני. הפער בין ההכרזות הרשמיות למציאות בשטח עשוי להשפיע על המשך המהלכים הדיפלומטיים והצבאיים במפרץ הפרסי.

עוד עולה מהדיווח כי צבא ארה"ב השתמש במהלך המלחמה בכ-1,100 טילי שיוט חמקניים לטווח ארוך, כמעט כל המלאי שהיה ברשותו. בנוסף שוגרו יותר מ-1,000 טילי טומהוק - כמות הגדולה פי עשרה מהיקף הרכש השנתי של הפנטגון, עובדה המעידה על היקף המאמץ הצבאי האמריקאי.

במקביל לדיווחים על שיקום היכולות הצבאיות, מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות פארס הפרסית כי טהראן הציגה חמישה תנאים למשא ומתן עם ארצות הברית. התנאים כוללים סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות, שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, והכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז.