כיכר השבת
מיליארדים על הכף

לקראת הנפקה היסטורית: מאסק בוחן איחוד בין טסלה ל-SpaceX 

קשרים מתהדקים, מיליארדים על הכף וספקולציות בוול סטריט: האם האימפריה של אילון מאסק עומדת בפני מהלך דרמטי שישנה את שוק הטכנולוגיה והחלל? (כלכלה)

מאסק (צילום: Shutterstock)

אילון מאסק, אחד היזמים הבולטים בעולם, בחן לאחרונה אפשרות למיזוג בין שתי החברות המרכזיות שבשליטתו - טסלה ו-SpaceX - כך עולה מדיווחים בארה״ב. הדברים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, רגע לפני הנפקה צפויה של SpaceX שעשויה להפוך לגדולה בהיסטוריה.

לפי ההערכות, SpaceX מתכננת להנפיק לפי שווי של כ-1.75 טריליון דולר, עם יעד גיוס של עד 75 מיליארד דולר - מהלך שעשוי להציב אותה בין החברות היקרות בעולם כבר ביום הראשון למסחר.

אימפריה הולכת ומסתנכרנת

הקשרים בין החברות של מאסק אינם חדשים, אך בשנה האחרונה הם התהדקו באופן משמעותי. טסלה השקיעה כ-2 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית xAI שבבעלות מאסק, ולאחר מכן SpaceX רכשה את החברה בעסקת החלפת מניות. בהמשך, קיבלה טסלה אישור רגולטורי להמיר את החזקותיה ב-xAI לאחזקה ישירה ב-SpaceX.

בנוסף, SpaceX רכשה מטסלה מערכות אגירת אנרגיה מסוג Megapack בהיקף של כ-697 מיליון דולר בשנים 2024–2025. שתי החברות אף משתפות פעולה בפרויקט שאפתני במיוחד - מפעל שבבים ענק בשם Terafab בטקסס, שעלותו עשויה להגיע לכ-119 מיליארד דולר, ושמיועד לייצור שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

תחזיות מול ספקנות

בוול סטריט הדעות חלוקות. אנליסט Wedbush, דן אייבס, מעריך כי הסיכוי למיזוג עומד על כ-80%, ואף צופה כי מהלך כזה עשוי להתממש עד המחצית הראשונה של 2027. לדבריו, "היסודות כבר הונחו".

עם זאת, בשווקים יש גם קולות ספקניים יותר. לפי נתוני פלטפורמת החיזוי Kalshi, הסיכוי למיזוג עד מאי 2027 מוערך בכ-33% בלבד. הסיבה המרכזית לדיון סביב המיזוג היא הצורך הגובר בתשתיות בינה מלאכותית - תחום שבו שתי החברות פועלות ונדרשות למשאבי מחשוב ושבבים בהיקפים עצומים.

הדרך להנפקה היסטורית

SpaceX הגישה בתחילת אפריל תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), והמסחר במניה צפוי להתחיל כבר ב-12 ביוני. אם אכן תתבצע לפי השווי המדובר, מדובר באחת ההנפקות המשמעותיות ביותר בתולדות השוק.

בין אם מיזוג עם טסלה יתממש ובין אם לא, ההנפקה הקרובה מסמנת נקודת מפנה - לא רק עבור החברות של מאסק, אלא עבור שוק ההון כולו.

טכנולוגיהאילון מאסקבינה מלאכותיתטסלהSpaceXוול סטריט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר