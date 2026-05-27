לקראת הנפקה היסטורית: מאסק בוחן איחוד בין טסלה ל-SpaceX 

אילון מאסק, אחד היזמים הבולטים בעולם, בחן לאחרונה אפשרות למיזוג בין שתי החברות המרכזיות שבשליטתו - טסלה ו-SpaceX - כך עולה מדיווחים בארה״ב. הדברים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, רגע לפני הנפקה צפויה של SpaceX שעשויה להפוך לגדולה בהיסטוריה.

לפי ההערכות, SpaceX מתכננת להנפיק לפי שווי של כ-1.75 טריליון דולר, עם יעד גיוס של עד 75 מיליארד דולר - מהלך שעשוי להציב אותה בין החברות היקרות בעולם כבר ביום הראשון למסחר.

אימפריה הולכת ומסתנכרנת

הקשרים בין החברות של מאסק אינם חדשים, אך בשנה האחרונה הם התהדקו באופן משמעותי. טסלה השקיעה כ-2 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית xAI שבבעלות מאסק, ולאחר מכן SpaceX רכשה את החברה בעסקת החלפת מניות. בהמשך, קיבלה טסלה אישור רגולטורי להמיר את החזקותיה ב-xAI לאחזקה ישירה ב-SpaceX.

בנוסף, SpaceX רכשה מטסלה מערכות אגירת אנרגיה מסוג Megapack בהיקף של כ-697 מיליון דולר בשנים 2024–2025. שתי החברות אף משתפות פעולה בפרויקט שאפתני במיוחד - מפעל שבבים ענק בשם Terafab בטקסס, שעלותו עשויה להגיע לכ-119 מיליארד דולר, ושמיועד לייצור שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

תחזיות מול ספקנות

בוול סטריט הדעות חלוקות. אנליסט Wedbush, דן אייבס, מעריך כי הסיכוי למיזוג עומד על כ-80%, ואף צופה כי מהלך כזה עשוי להתממש עד המחצית הראשונה של 2027. לדבריו, "היסודות כבר הונחו".

עם זאת, בשווקים יש גם קולות ספקניים יותר. לפי נתוני פלטפורמת החיזוי Kalshi, הסיכוי למיזוג עד מאי 2027 מוערך בכ-33% בלבד. הסיבה המרכזית לדיון סביב המיזוג היא הצורך הגובר בתשתיות בינה מלאכותית - תחום שבו שתי החברות פועלות ונדרשות למשאבי מחשוב ושבבים בהיקפים עצומים.

הדרך להנפקה היסטורית

SpaceX הגישה בתחילת אפריל תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), והמסחר במניה צפוי להתחיל כבר ב-12 ביוני. אם אכן תתבצע לפי השווי המדובר, מדובר באחת ההנפקות המשמעותיות ביותר בתולדות השוק.

בין אם מיזוג עם טסלה יתממש ובין אם לא, ההנפקה הקרובה מסמנת נקודת מפנה - לא רק עבור החברות של מאסק, אלא עבור שוק ההון כולו.