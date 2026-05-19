כיכר השבת
דרמת ענק בקליפורניה

ניצחון הטריליון: אלטמן הביס את מאסק בקרב המשפטי על עתיד הבינה המלאכותית

חבר מושבעים פדרלי בקליפורניה דחה פה אחד את תביעת הענק של אילון מאסק נגד OpenAI, וסלל את הדרך להנפקת ענק בשווי דמיוני של טריליון דולר | פחות משעתיים של דיונים הספיקו למושבעים כדי לקבוע כי אלטמן ושותפיו אינם נושאים באחריות לטענותיו של מאסק על הפרת חוזה והתעשרות שלא כדין (חדשות בעולם)

מנכ"ל טסלה אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

המשפט, שנערך באוקלנד, הסתיים במפלה צורבת לאיש העשיר בעולם. המושבעים קבעו כי מאסק הגיש את תביעתו מאוחר מדי, תוך חריגה מתקופת ההתיישנות, שכן הוכיחה כי מאסק היה מודע לתוכניותיה להפוך לגוף למטרות רווח כבר בשנת 2017.

כזכור, הקרב המשפטי, שנמשך שבועות ארוכים, התמקד בטענה של אילון מאסק כי סם אלטמן וגרג ברוקמן "גנבו עמותה". מאסק, שהיה ממקימי OpenAI, טען כי הנהגת החברה הפרה את חוזה ההקמה המקורי שלה, שבו התחייבו לפתח בינה מלאכותית לטובת האנושות ללא מטרות רווח.

אמש (שני) השופט דחה את כל האישומים נגד אלטמן וגרג ברוקמן, והעניק ל-OpenAI "חותמת אישור" למבנה העסקי הנוכחי שלה.

פסק הדין מסיר מכשול משמעותי לקראת הנפקה (IPO) מתוכננת בהמשך השנה. לו היה מאסק מנצח, דרישותיו להדחת אלטמן והעברת 150 מיליארד דולר לזרוע ללא מטרות רווח היו עלולות למוטט את התוכניות הכלכליות של החברה. בוול סטריט נשמה אנחת רווחה, שכן ההחלטה מבטיחה יציבות לשותפות עם מיקרוסופט ולגיוסי כספים עתידיים.

עורכי הדין של OpenAI חגגו את הניצחון וציינו כי טענותיו של מאסק היו "סיפורים, לא עובדות". מנגד, צוותו של מאסק הודיע כי בכוונתו לערער על ההחלטה, בטענה שהניצחון של אלטמן הוא "טכני בלבד" ונבע מלוחות זמנים ולא ממהות הצדק. למרות ההפסד, עורכי הדין של מאסק טענו כי הצליחו "לחשוף את ההונאה" של הנהגת OpenAI בפני העולם.

