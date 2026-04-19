עצוב ומרגש: התגובה של מאסק לילדה חולת סרטן כבשה את הרשת

סיפורה של נערה בת 15 שחלתה בסרטן ורצתה לפגוש את איל ההון אילון מאסק נגע בלבבות רבים ברחבי העולם לאחר מותה, כאשר ימים ספורים לאחר שנפטרה הוא ענה על כל השאלות שהשאירה אחריה בכתב יד.

הפרשן גלן בק שיתף ברשת X את סיפורה של ליב פרוטו, שלא הספיקה להגשים את חלומה הגדול לפגוש את מייסד טסלה. לדבריו, הייתה לה הזדמנות לשוחח עם מאסק ימים ספורים לפני מותה, אך היא הייתה מותשת וביקשה ממנו לחזור אליה מאוחר יותר.

ליב נפטרה לפני שהשיחה התקיימה, אך הותירה על שידת הלילה שלה רשימה בכתב יד של שמונה שאלות. אמה, רבקה, שיתפה את הרשימה עם בק בתקווה שמאסק יראה אותה וישיב עליה.

השאלות היו שילוב בין סקרנות עסקית לתרבות פופ, וכללו תהיות האם מאסק מתכנן לייצר טלפון משלו, להרחיב את רשת דיינר טסלה ולהוסיף משחקים חדשים למערכת הרכב.

הפוסט זכה לחשיפה רחבה עם מיליוני צפיות ועשרות אלפי תגובות, ולבסוף מאסק עצמו הגיב וענה על כל שמונה השאלות לפי הסדר. בין השאר הוא ציין כי אינו מתכנן לייצר טלפון משלו, אך אישר שיש כוונה להרחיב את דיינר טסלה ולהוסיף משחקים חדשים.

בתגובה קצרה שכללה "אוקיי" וסמיילי, מאסק הסכים להפוך בובה שעיצבה הילדה לקמע הרשמי של החברה, במחווה מרגשת שנגעה בלב רבים. אמה הגיבה לדברים בהתרגשות וכתבה כי "הלוואי והיא הייתה כאן לראות את זה".