שירת הברבור

בלי חשמל או AI: הרובוט בן ה-250 שמביך את הרובוטים

בעודנו מתפעלים מסרטונים ויראליים של רובוטים אנושיים המבצעים סלטות, קיים יצור כסוף אחד שהקדים אותם ב-250 שנה וממשיך להדהים את העולם | הוא אינו זקוק לחשמל, סוללות או בינה מלאכותית, אך התנועה שלו מלאת חיים עד כדי כך שהיא משאירה גם את המהנדסים המודרניים ביותר בפה פעור (חדשות בעולם)

בלב מוזיאון "בוז" שבאנגליה, שוכן אוטומטון (רובוט מכני) נדיר מהמאה ה-18 המכונה "הברבור הכסוף".

הברבור, שנבנה בשנת 1773 על ידי הממציאים ג'ון ג'וזף מרלין וג'יימס קוקס, הוא יצירה מורכבת להפליא הכוללת למעלה מ-2,000 חלקים נעים, ביניהם 139 מוטות קריסטל ו-113 טבעות צוואר. בניגוד לטכנולוגיה המודרנית המתיישנת במהירות, הברבור הזה תוכנן "להחזיק מעמד לנצח" והוא עושה זאת בהצלחה רבה רק באמצעות קפיצים וגלגלי שיניים מפליז.

הברבור לא נועד בתחילה למוזיאון; הוא נבנה כפריט יוקרה עבור השווקים במזרח הרחוק, וסבורים כי היה מיועד במקור לקיסר צ'יאנלונג מסין, שביטל את ההזמנה לפני האספקה.

ב-250 שנות קיומו, הברבור צבר "רזומה" מרשים: הוא כיכב בתערוכה העולמית בפריז ב-1867 שם הדהים את הסופר מארק טוויין, נרכש ב-1872 על ידי מייסדי מוזיאון "בוז", ואפילו הושאל לתערוכת רובוטים יוקרתית במוזיאון המדע בלונדון ב-2017.

כאשר מפעילים את המנגנון המכני, מתחיל מופע עוצר נשימה הנמשך כ-32 שניות. תיבת נגינה משמיעה מלודיה, מוטות הזכוכית מסתובבים ויוצרים אשליה של מים זורמים, והברבור מתחיל להניע את צווארו בחן, מנקה את נוצותיו ולבסוף "צד" דג כסף קטן מתוך הנחל.

הסופר המפורסם מארק טוויין, שצפה בברבור בתערוכה בפריז בשנת 1867, כתב עליו כי יש לו "חן חי בתנועתו ואינטליגנציה חיה בעיניו".

טיפול החייאה במשך 1,500 שעות

לאחרונה חזר הברבור לכותרות לאחר "מבצע הנדסי" מורכב. במהלך הסגרים של השנים האחרונות, המנגנון העדין של הברבור "קפא" והפסיק לפעול. כדי להחזירו לחיים, נדרשו למעלה מ-1,500 שעות של עבודה דקדקנית על ידי מומחים מחברת השעונים "קומבריה", שפירקו וניקו כל אחד מ-2,000 החלקים.

במרץ 2024, הברבור חזר לתפקוד מלא והוא ממשיך להציג את הופעתו היומית בשעה 14:00, כשהוא מוכיח שהנדסה עילית מהמאה ה-18 מרגשת לא פחות מכל גאדג'ט חדשני של המאה ה-21.

