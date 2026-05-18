בלי חשמל או AI: הרובוט בן ה-250 שמביך את הרובוטים

בלב מוזיאון "בוז" שבאנגליה, שוכן אוטומטון (רובוט מכני) נדיר מהמאה ה-18 המכונה "הברבור הכסוף".

הברבור, שנבנה בשנת 1773 על ידי הממציאים ג'ון ג'וזף מרלין וג'יימס קוקס, הוא יצירה מורכבת להפליא הכוללת למעלה מ-2,000 חלקים נעים, ביניהם 139 מוטות קריסטל ו-113 טבעות צוואר. בניגוד לטכנולוגיה המודרנית המתיישנת במהירות, הברבור הזה תוכנן "להחזיק מעמד לנצח" והוא עושה זאת בהצלחה רבה רק באמצעות קפיצים וגלגלי שיניים מפליז.

הברבור לא נועד בתחילה למוזיאון; הוא נבנה כפריט יוקרה עבור השווקים במזרח הרחוק, וסבורים כי היה מיועד במקור לקיסר צ'יאנלונג מסין, שביטל את ההזמנה לפני האספקה.

ב-250 שנות קיומו, הברבור צבר "רזומה" מרשים: הוא כיכב בתערוכה העולמית בפריז ב-1867 שם הדהים את הסופר מארק טוויין, נרכש ב-1872 על ידי מייסדי מוזיאון "בוז", ואפילו הושאל לתערוכת רובוטים יוקרתית במוזיאון המדע בלונדון ב-2017.