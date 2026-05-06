אחרי 4 שנים: בעל מוסך השלים את הפאזל הגדול בעולם

עשה את זה: סאלאס מקולורדו ( צילום: רשתות חברתיות )

עבור לו סאלאס, תושב קולורדו ספרינגס, המשימה שהחלה לפני ארבע שנים בפריסת קופסת פאזל ענקית על הרצפה, הגיעה בסוף השבוע האחרון לשיאה הדרמטי. מדובר ב-"הפאזל הגדול בעולם" של חברת Dowdle, הכולל 60,000 חלקים המגיעים ב-60 קופסאות נפרדות. הפרויקט השאפתני, שעלותו נאמדת בכ-600 דולר, דרש מסאלאס להשקיע בין 800 ל-1,000 שעות עבודה מפרכות. הלוגיסטיקה מאחורי הרכבת הפאזל הייתה מורכבת כמעט כמו הפאזל עצמו. כדי לחבר את כל 60 החלקים (כל אחד בן 1,000 חלקים), סאלאס וצוות של חברים ובני משפחה בנו בתוך המוסך שלו שולחן מיוחד בגודל של כ-2.5 על 9 מטרים. המבצע הגיע לשיאו כאשר סאלאס נאלץ להשתמש בפתרונות הנדסיים יצירתיים: הוא נתלה מהתקרה באמצעות קורות מאוזנות כדי שיוכל להגיע למרכז השולחן ולהניח כל חלק בדיוק המרבי מבלי להרוס את היצירה.

הפאזל הגדול בעולם ( צילום: יצרן )

כמו בכל סיפור טוב, גם כאן לא חסרו רגעים מותחים. סאלאס סיפר כי בשלב מסוים גילה שחסר לו חלק אחד בלבד להשלמת התמונה, דבר שגרם לו ללילה ללא שינה. למרבה המזל, היצרן שלח לו את החלק החסר, והרגע הגדול התאפשר. במהלך ארבע השנים האחרונות, סאלאס לא היה לבד; נכדתו בת ה-8, אותה הוא מכנה "עילוי פאזלים", סייעה לו רבות במלאכה.

הפאזל המוגמר, שתופס מוסך שלם של שלוש מכוניות, מציג את מפת העולם על כל יבשותיה ומאות מפלאי העולם. "אי אפשר להביע זאת במילים או להעריך זאת בכסף", אמר סאלאס ברגע הסיום המרגש. "זה הפך לחלק ממני בתקופה הזו של חיי". כעת, לאחר שהשלים את המשימה, סאלאס הודיע כי הוא מעוניין למסור את הפאזל בחינם למישהו שייהנה מחוויית ההרכבה בדיוק כפי שהוא נהנה.