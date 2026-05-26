תקלה טכנית חריגה גרמה לכ-89 רחפנים ליפול למים במהלך מופע בפסטיבל ויוויד סידני | החברה המפעילה מייחסת את התקלה לשינוי בתדר רדיו (מעניין)

מופע הרחפנים של פסטיבל "ויוויד סידני" באוסטרליה בוטל לאחר תקלה טכנית חריגה שבמהלכה עשרות רחפנים איבדו שליטה.

האירוע התרחש במהלך מופע הערב, כאשר כ-89 רחפנים החלו ליפול מהמבנה האווירי ולצלול אל המים והרציפים באזור קוקל ביי.

עד ראייה סיפר לתקשורת המקומית כי "הכול נראה רגיל, ואז פתאום התחילו רחפנים ליפול למים. משם זה הפך לכשלון מתגלגל".

לדבריו, ניתן היה לשמוע את הרחפנים "מתרסקים על הרציף ומתנפצים על הבטון", כשהם נופלים במרחק מטרים בודדים מאנשים ועובדים במקום. "זה מדהים שאף אחד לא נפגע", אמר.

חברת "סקיימג'יק", שהפעילה את המופע, מסרה כי התקלה נגרמה בעקבות "שינוי בלתי צפוי בתדר הרדיו", מה שגרם לרחפנים להפעיל מנגנון נחיתת חירום לאחר שאיבדו דיוק במיקום. עוד נטען כי "אף רחפן לא יצא מגבולות אזור הבטיחות שנקבע למופע".

בעקבות האירוע בוטלו יתר מופעי הרחפנים שתוכננו לימים הקרובים עד להשלמת בדיקות הבטיחות. מנהלת ארגון התיירות של ניו סאות' ויילס, קארן ג'ונס, הדגישה כי "לא הייתה התערבות מכוונת בתדרים", וכי לא דווח על נפגעים.

אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

