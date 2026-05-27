כיכר השבת
רנסנאס הענקית

נוקיה חוזרת מהמתים: מעצמת ה־AI של אירופה נולדה מחדש

בורסת הלסינקי שוברת שיאים שלא נראו מאז תחילת המילניום, כשהיא חוצה את רף 14,000 הנקודות בעיצומו של יום מסחר דרמטי | במוקד הנסיקה עומדת נוקיה, שהמציאה את עצמה מחדש כמעצמת בינה מלאכותית ורשתות נתונים, וסוחפת אחריה את הכלכלה הפינית כולה | מודל לחיקוי (חדשות בעולם)

נוקיה 3310 (צילום: רשתות חברתיות)

בסוף השבוע האחרון רשמה פינלנד רגע היסטורי בשוק ההון: המדד הכללי (OMX Helsinki PI) טיפס ל-14,222 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000.

הזינוק המרשים הובל על ידי מניית נוקיה, שרשמה עלייה מטאורית של כ-150% בשנה האחרונה, כשהיא מזנקת ממחיר של כ-5.50 יורו בתחילת השנה לכ-13.30 יורו.

הסיבה ל"רנסאנס" של החברה הפינית אינה טלפונים ניידים, אלא הלב הפועם של הטכנולוגיה המודרנית: בינה מלאכותית () ומרכזי נתונים.

נוקיה הפכה ליעד אסטרטגי עבור ענקיות טכנולוגיה, ובראשן יצרנית השבבים האמריקאית Nvidia, שהשקיעה מיליארד דולר בשיתוף פעולה עם החברה לפיתוח רשתות AI מהדור הבא.

מעבר להצלחה העסקית, נוקיה נמצאת כיום בלב המגרש הגיאופוליטי. פינלנד בחרה להתקרב לוושינגטון ולהצטרף ליוזמת "Pax Silica" בהובלת ארה"ב להגנה על החברה, צעד שחורג מהקו הרשמי של האיחוד האירופי.

לאחר שמכרה את חטיבת הטלפונים שלה למיקרוסופט ב-2014, נוקיה מוכיחה כעת כי היא נותרה המנוע הכלכלי החזק ביותר של פינלנד, בדיוק כפי שחילצה את המדינה מהמיתון הכבד של שנות ה-90.

טכנולוגיהבינה מלאכותיתAIנוקיהשבבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

