אילון מאסק לא מפסיק להפתיע, והפעם מדובר בצעד שעשוי להגדיר מחדש את תעשיית השבבים העולמית.

חברת SpaceX, תחת הנהגתו, מקדמת פרויקט ענק בשם TERAFAB, מתקן ייצור שבבים ומחשוב מתקדם המתוכנן לקום במחוז גריימס שבטקסס. מאסק אישר בעצמו כי המטרה היא להקים את מה שהוא מכנה: "מתקן ייצור השבבים הגדול והמתקדם ביותר בעולם".

מספרים דמיוניים והשקעת ענק

היקף הפרויקט משאיר גם את האופטימיים ביותר פעורי פה. השלב הראשוני של הקמת המפעל מוערך ב-55 מיליארד דולר, כאשר הסכום הכולל צפוי לנסוק ל-119 מיליארד דולר עם השלמת כלל שלבי הפרויקט.

מדובר במפעל משולב ואנכי, המיועד לייצור שבבים בטכנולוגיית "הדור הבא", מה שמעניק ל-SpaceX דריסת רגל משמעותית בתחום שעד כה נשלט בעיקר על ידי ענקיות מאסיה.

המתקן מתוכנן לקום באזור מאגר המים גיבונס קריק, ויוגדר רשמית כ-"SpaceX Reinvestment Zone No. 1". הבחירה בטקסס אינה מקרית; בעוד שיזמים אחרים מודאגים מהפוטנציאל לפלישה סינית לטייוואן ושיבוש שרשראות האספקה של TSMC, מאסק בוחר לבנות את העתיד על אדמת ארה"ב, תוך הימנעות מוצהרת ממיקומים כמו דלאוור או קליפורניה.

מאסק נמנע ממדינות אלו כדי להבטיח הטבות מס רכוש משמעותיות וסביבה רגולטורית תומכת בטקסס.

הפרויקט נמצא כעת בשלבי אישור מתקדמים. ב-3 ביוני 2026, מתוכנן להיערך שימוע ציבורי רשמי במחוז גריימס לצורך אישור הסכם הפחתת מס רכוש עבור SpaceX, מהלך קריטי שיאפשר את יציאת הפרויקט לדרך תחת תנאים כלכליים נוחים.

בעולם שבו שבבים הם "הנפט החדש", מאסק מוכיח פעם נוספת שהוא לא מחכה לעתיד הוא פשוט בונה אותו. עם פרויקט TERAFAB, הוא לא רק מייצר חומרה, אלא מבצר את העצמאות הטכנולוגית של החברות שלו ושל ארה"ב כולה אל מול האתגרים הגלובליים המורכבים.