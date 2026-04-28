סכסוך מעמיק

סרטון ישן גרם למאסק להתפוצץ על סם אלטמן: "גנב לי את החברה" | צפו

מאסק מחריף את המתקפה על OpenAI וסם אלטמן, כשהוא מאשים בגניבת עמותה והפיכתה למנגנון רווחים | הסכסוך מגיע לבית המשפט עם טענות לבגידה בשותפות (מעניין)

אילון מאסק וסם אלטמן

איל ההון אילון מאסק פתח במתקפה חריפה נוספת נגד חברת הבינה המלאכותית OpenAI והמנכ״ל שלה סם אלטמן, כשהוא מאשים כי הארגון “גנב למעשה עמותה והפך אותה למנגנון שמטרתו רווחים פרטיים”.

מאסק שיתף פוסט ברשת X שכתב היועץ ג׳ס פילדס, והוסיף תגובה קצרה וחדה משלו: “הם גנבו עמותה. זה לא נכון”.

הפוסט כלל גם סרטון ישן מתקופת פעילותו של אלטמן במסגרת מאיץ הסטארטאפים Y Combinator, שבו הוא מראיין את מאסק על OpenAI לפני שאלטמן עצמו הצטרף לארגון. בסרטון אלטמן מתייחס ל-OpenAI כחברה מסחרית, אך מאסק מתקן אותו מיד ומדגיש כי מדובר במבנה של ארגון ללא מטרות רווח.

בעבר כבר תקף מאסק את OpenAI במספר הזדמנויות נוספות. באוקטובר האחרון הוא שיתף התבטאות של הלן טונר, חברת דירקטוריון לשעבר ב-OpenAI, שהביעה חששות לגבי כיוון הארגון, והוסיף: “OpenAI בנויה על שקר”. בהזדמנות אחרת כתב בפירוש: “הם גנבו עמותה והשתמשו בה לרווח פיננסי שלהם”.

OpenAI נוסדה בשנת 2015 כארגון ללא מטרות רווח שמטרתו לקדם מחקר בבינה מלאכותית לטובת האנושות. עם השנים עבר הארגון שינוי מבני והפך ליותר מסחרי, מהלך שגרר ביקורת מצד מאסק ואחרים שהביעו חשש לשקיפות ולשיקולים אתיים בתחום הבינה המלאכותית.

במקביל, ההסלמה בסכסוך בין מאסק לאלטמן מגיעה גם לבית המשפט. השניים צפויים להתעמת בקרב משפטי סביב טענות לבגידה בשותפות ולסטייה מהחזון המקורי של הקמת OpenAI. מאסק טוען כי אלטמן “הונה אותו” כאשר הוביל את החברה לכיוון מסחרי, בזמן ששוויה מוערך כיום בכ-852 מיליארד דולר.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

