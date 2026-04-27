היום (שני) ייפתח בבית משפט באוקלנד, קליפורניה, המשפט בתביעתו של אילון מאסק נגד מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, והנשיא גרג ברוקמן. מאסק טוען כי הנהגת החברה בגדה בחזון המקורי של המעבדה כארגון ללא מטרות רווח שנועד לשרת את האנושות.

​במסגרת התביעה, מאסק דורש מהצדק להדיח את אלטמן וברוקמן מתפקידם ולנתק את הקשרים העסקיים עם חברת מיקרוסופט.

האחרונה השקיעה בסטארט-אפ כ-13 מיליארד דולר, השקעה ששוויה מוערך כיום בכ-135 מיליארד דולר. מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, צפוי להעיד במהלך הדיונים.

​מאסק, שהשקיע במיזם 38 מיליון דולר בראשית דרכו, מבקש פיצויים בסך 134 מיליארד דולר. השופטת איבון גונזלס רוג'רס כבר הביעה ספק בנוגע לסכום זה וציינה כי המספרים הגיעו "משום מקום". מאסק הצהיר כי אם יזכה בפיצויים, הכסף יועבר לקרן ללא מטרות רווח.

​מנגד, ב-OpenAI טוענים כי התביעה היא מהלך אנטי-תחרותי שנועד לקדם את חברת xAI שבבעלות מאסק. בהצהרה שפרסמה החברה נכתב כי "התיק הזה תמיד הונע על ידי אגו, קנאה ורצון להאט מתחרה". לטענתם, מאסק הסכים למעבר למודל מסחרי עוד ב-2017, אך דרש שליטה מוחלטת בחברה.

​הראיות שיוצגו בפני חבר המושבעים כוללות תכתובות פנימיות. בספטמבר 2017 כתב אלטמן למאסק כי "אני נשאר נלהב לגבי המבנה ללא מטרות רווח!". מנגד, ביומנו של גרג ברוקמן מאותה תקופה נכתב: "אם בעוד שלושה חודשים נקים חברה מסחרית, אז זה יהיה שקר".

​הכרעת המושבעים צפויה להינתן עד 18 במאי. המשפט מתקיים בעוד OpenAI נערכת להנפקה בבורסה לפי שווי של 852 מיליארד דולר, ועל רקע עלייתה של חברת xAI של מאסק, ששוויה מוערך ב-1.25 טריליון דולר.