שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי תפס רחפנים מתוצרת מערבית המונעים באמצעות בינה מלאכותית, אשר הוטלו לשטח המדינה על ידי מל"טים ובלונים אוקראיניים גדולים. לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, האמצעים המתקדמים הללו נועדו לבצע תקיפות מתוכננות בעומק השטח הרוסי.

הרחפנים, אשר יוצרו בארצות הברית, בריטניה, קנדה ושבדיה, נשאו יותר מקילוגרם אחד של חומר נפץ כל אחד. על פי הודעת כוחות הביטחון הרוסיים, המכשירים השתמשו במערכות ניווט מבוססות בינה מלאכותית על מנת לעקוף באופן מוחלט את מערכות השיבוש האלקטרוני של צבא רוסיה.

הסוכנים האוקראינים שהובילו את המבצע נעצרו לאחר שהעבירו את הרחפנים, שנחתו תחילה במחוז בריאנסק הסמוך לגבול, בתוך נגררים בעלי תחתית כפולה המוסתרים באמצעות מכשירי חשמל ביתיים. היעדים הסופיים של המשלוח היו מחוז צ'ליאבינסק שבהרי אורל ומחוז אמור במזרח הרחוק, שם תוכננו תקיפות נגד בסיסי האוויר הצבאיים שאגול ואוקראינקה.

המבצע הנוכחי מזכיר בתכנונו מתקפה קודמת שבוצעה בשנת 2025 נגד בסיסי אוויר רוסיים במסגרת מבצע שקראו לו "קורי עכביש", שבה נפגעו כעשרים מטוסים צבאיים. באותה מתקפה השתמשו המפעילי במשאיות הנושאות סככות עץ עם גגות נפתחים כדי לקרב את האמצעים אל היעדים.

בשבועות האחרונים החריפה מוסקבה את ההצהרות שלה נגד מדינות המערב והאשימה אותן במעורבות ישירה בתקיפות ארוכות הטווח של אוקראינה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב התייחס למצב בשבוע שעבר ואמר כי "המבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה הפך למלחמה מלאה בשל התמיכה המערבית הרחבה בקייב.