הבדיחה של טראמפ הפכה למציאות: כך מכהן רוביו כנשיא בפועל

מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, מנהל באופן אפקטיבי את ונצואלה ישירות ממשרדו שבוושינגטון, כחלק מהפגנת הכוח המדינית של ממשל טראמפ, כך לפי דיווח שהפרסם אמש (שבת) בניו יורק טיימס.

רוביו, דובר הספרדית, שולט באופן כמעט בלעדי במערכת הפיננסית של המדינה הדרום-אמריקנית, בהפצת משאבי הטבע שלה ובניהול השוטף של מוסדות השלטון המקומיים, ללא צורך בנוכחות פיזית בבירה קרקאס.

האחיזה האמריקנית חסרת התקדים החלה לפני כשישה חודשים, לאחר שכוחות קומנדו של ארצות הברית פרצו אל חדר המיטות של הנשיא ניקולאס מדורו ועצרו אותו באישון לילה. מאז המעצר, מנהל רוביו קשר יומי רציף בשפה הספרדית באמצעות יישומון הוואטסאפ עם דלסי רודריגז, מי שהייתה סגניתו של מדורו ומנהיגה כעת את המדינה בגיבוי אמריקני.

בעבר, התבדח נשיא ארה"ב בשיחה עם מקורביו בחדר הסגלגל עם הרעיון לפיו הוא צריך למנות את רוביו לנשיא וונצואלה, מתברר שהנשיא היה רציני למדי.

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המנגנון הכלכלי של הממשל מבוסס על כך שמשרד האוצר האמריקני מרכז את כלל ההכנסות מרוב יצוא הנפט והסחורות של ונצואלה, ומזרים את תקציבי הקצבה למדינה בהתאם לתנאים שמציבים רוביו וצוותו. ההסדר מונע מזימות שחיתות ומגן על הממשל המקומי מפני נושים בינלאומיים, אך מותיר את רודריגז תלויה לחלוטין בארצות הברית לצורך תשלום משכורות.

שליטת הממשל האמריקני מתרחבת גם לקביעת מינויים בכירים, אישור רישיונות לחברות אנרגיה זרות ופיקוח הדוק על מדיניות החוץ וההופעות הפומביות של רודריגז. לבקשת וושינגטון, הסיר משרד החוץ של ונצואלה פרסום שגינה תקיפה אמריקנית נגד איראן, ואף הסגיר לידי רשויות החוק בארצות הברית את המיליארדר אלכס סאב, שהיה מקורבו של מדורו.

שני רעשי אדמה קשים שפקדו את ונצואלה בחודש שעבר הובילו לשיגור של 900 אנשי צבא אמריקנים, העברת ארגזי מזומנים והתחייבות לסיוע של כמעט 400 מיליון דולרים. פגעי הטבע אמנם עיכבו את תוכניתו של רוביו להוביל למעבר למשטר דמוקרטי, אך שיקום המדינה נותר קריטי לצורך הגשמת יעדו של הנשיא דונלד טראמפ להבטחת מאגרי הנפט המקומית.

טראמפ הביע שביעות רצון פומבית מהתנהלות השלטון הנוכחי בקרקאס ופירסם הודעת תמיכה לפיה "דלסי רודריגז, שהיא נשיאת ונצואלה, עושה עבודה מצוינת, ועובדת עם נציגי ארצות הברית טוב מאוד". מנגד, הדרישות הציבוריות לקיומן של בחירות חדשות בוונצואלה גוברות, וכאשר נשאלה רודריגז על מועד אפשרי לקלפיות השיבה "אני לא יודעת. מתישהו".