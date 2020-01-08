החברה שייצרה עבורנו את המכשירים שנחשבו בעבר לטובים ביותר, הודיעה כי תשיק בקרוב 4 מכשירים חכמים • המכשירים יגיעו לארץ והחברה מבטיחה מחיר הוגן • דבר אחד בטוח, הפעם יהיה קשה יותר למלא את המסך בסנייק (סלולר)
נוקיה הודיעה היום (שלישי) על כניסה באיחור לא אופנתי למירוץ הטאבלטים כשהכריזה על טאבלט ראשון מתוצרתה, "Nokia N1", שעוצב באופן המעורר דמיון רב ל"אייפד מיני" של אפל אך יעשה שימוש במערכת ההפעלה של גוגל, אנדרואיד 5.0. התביעה של אפל בדרך?
ענקית התכנה מיקרוסופט, שרכשה את מי ששלטה פעם ברמה בשוק הטלפונים הסלולריים, נוקיה. הודיעה במהלך סוף השבוע כי היא מחסלת רשמית את המותג הפיני המפורסם, ובמקומה היא תחל לקרוא לטלפונים שלה "MICROSOFT LUMIA". ולמה הטלפונים הכשרים יזכו לשמר את שם המותג הוותיק? (דיגטל)
אחרי שענקית התוכנה מיקרוסופט רכשה את נוקיה, מסמכים שהודלפו מלמדים כי מיקרוסופט תחסל בקרוב את המותג נוקיה ותחליף אותו בשם מיקרוסופט. בנוסף תפסיק לכנות את מערכת ההפעלה של לניידים, Windows Phone, בשם פון.
מיקרוסופט שרכשה לאחרונה את נוקיה, השיקה אמש את ממשיך הדרך של נוקיה 100, הנוקיה 130 שמיועד לשווקים מתפתחים ומגיע ללא יכולת חיבור לאינטרנט ועם סים כפול. המחיר צנח במעט והוא צפוי לעמוד על פחות מ-90 שקלים (חדשות טכנולוגיה, סלולר)
האם מכשירי ה'נוקיה' ממשיכים להיות החזקים והמוגנים ביותר? "PhoneBuff" החליטו לבצע בדיקה לא שגרתית למכשירי ה'Nokia Lumia 920'. הפעם, המכשירים לא רק השולכו מגובה, אלא גם הוצבו מתחת לגלגלי מכונית ונדרסו, ואף הוטחו בחוזקה על אבן. איך הניסוי הסתיים? צפו בסרטון
בעוד עיני העולם היו נשואות אל השקת המיני אייפד, נוקיה השיקה סמארטפון חדש. ה- Nokia Lumia 510 מה שמייחד את מכשיר ה - Nokia Lumia 510 הינו המחיר שלו: הזול ביותר בעולם הסמארטפונים. כמאתיים דולר בלבד. רציתם סמארטפון זול שנראה טוב, והביצועים והמפרט לא כל כך חשובים לכם? זה המכשיר שלכם.
סרטון וידאו שהעלה סניף גרמני של חברת 'נוקיה' עוקץ את ההתנפלות ההמונית על ה'אייפון 5' וטוען כי לקוחות 'אפל' משעממים. נוקיה מוצגת בסרטון כ"מכניסה צבע לחיים" לדברי נוקיה, המכשירים החדשים שלה מוסיפים צבע לעולם המכשירים הסלולארים. (דיגיטל)
נוקיה צפויה להציג שורת מכשירים חדשים, ובהם כמה חידושים מסקרנים. ברשת מתפרסמות תמונות של שני דגמים חדשים שיאפשרו, ככל הנראה, טעינה ללא חיבור חוטי. מרבית המכשירים שיושקו, כך מסתמן, יפעילו את המערכת ההפעלה החדשה של מייקרוסופט למכשירים סלולריים