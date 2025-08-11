כיכר השבת
טרנד עולמי חדש | מדוע הדור הצעיר נפרד מהסמארטפון לטובת נייד פשוט?

תנועת ה"דיגיטל מינימליזם" צוברת תאוצה: שימוש בטלפונים פשוטים, חזרה לוויניל ולמצלמות אנלוגיות, ודרישה למערכת יחסים מודעת ובריאה יותר עם המסכים (בעולם)

צעירים רבים עוברים למכשירי נוקיה פשוטים (צילום: Shutterstock)

בעוד שמהפכת הסמארטפונים נראתה במשך שנים כבלתי ניתנת לעצירה, יותר ויותר צעירים בוחרים היום להתרחק מהמכשירים החכמים ולעבור למכשירים בסיסיים - טלפונים "טיפשים" עם יכולות שיחה והודעות בלבד.

המגמה, שמובלת בידי בני דור ה־Z, אינה דחייה מוחלטת של הטכנולוגיה, אלא קריאה לשימוש מודע ומבוקר בה. לצד הטלפונים הפשוטים, רבים מהם חוזרים להשתמש גם באמצעים אנלוגיים נוסטלגיים - כמו תקליטי ויניל, מצלמות צילום מיידיות ולוחות שנה מודפסים - כחלק מפילוסופיית "המינימליזם הדיגיטלי".

חברות הייצור מקבלות את הרוח החדשה: ב־HMD, יצרנית נוקיה 3310 המיתולוגי, מדווחים על הכפלת המכירות מאז השקת המכשיר מחדש ב־2017. הצרכנים נמשכים לא רק לפשטות, אלא גם למחיר הנמוך, חיי הסוללה הארוכים וההגנה מפרקטיקות מעקב ואיסוף נתונים של ענקיות הטכנולוגיה.

לפי תחזית של המכון לרווחה עולמית (Global Wellness Institute), שנת 2025 תהיה "שנת ההתרחקות הגדולה מהרשת", כאשר 77% מהמבוגרים בני 35–54 ו־63% מהצעירים בני 18–34 מביעים רצון לשוב לזמנים שלפני עידן האינטרנט.

כפי שסיכמה אחת המשתתפות בתנועה בסרטון שכבש את הרשת: "אני מחזירה לעצמי את טווח הקשב, ומחליטה בעצמי איזה תפקיד תהיה לטכנולוגיה בחיים שלי".

