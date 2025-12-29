זה היה אמור להיות עוד משחק הוקי שגרתי בבלארוס, שבו אלכסנדר לוקשנקו, הנשיא מפגין את כישוריו על המחליקיים, אך ברגע אחד של חוסר זהירות, האירוע הספורטיבי הפך לדרמה קומית שהרעידה את הרשתות החברתיות.

בעודו ניצב במרכז הזירה, שחקן מספר 68 – ירוסלב צ'ופריס, שחקן נבחרת לשעבר שבמקרה (או שלא) משחק באותה קבוצה של הנשיא – התנגש בלוקשנקו מאחור. הנשיא איבד את שיווי משקלו, קרס אל הקרח ואף חבט את ראשו במשטח הנוקשה.

היציעים קפאו בדממה מוחלטת, והשדר ההמום נותר ללא מילים, לפני שהתעשת וקרא לקהל "לתמוך במספר אחת". בעוד צ'ופריס המבוהל ממהר לעזור ל"בוס" לקום, לוקשנקו הצליח לחזור לעמוד על רגליו.

למרות הנפילה המביכה, הנשיא שמר על ארשת פנים קשוחה. בהצהרה משעשעת שהוציא שירות העיתונות שלו, הוא הגדיר זאת כ"מצב עבודה נורמלי" והוסיף בציניות אופיינית: "תכה את האנשים שלך כדי שזרים יפחדו". הנזק הרשמי של הנשיא הוא מתיחת שריר בגב, שלדבריו לא תמנע ממנו להתייצב למשחק הבא.

בעוד שירות העיתונות ניסה "להחליק" את האירוע ולא הזכיר את הנפילה בדיווחיו המקוריים, הם כן דאגו לציין שהמשחק הסתיים בתיקו 5:5 דרמטי, בזכות שער שכבש בנו של הנשיא, ניקולאי, ממש בשניות הסיום.

מעניין לציין כי בעבר, בשיחות עם נציגים אמריקאים, לוקשנקו דווקא התעניין בתרופות לירידה במשקל. שאולי היו עוזרות לו לשמור על שיווי משקל.