אחמד אל-אחמד, בעל החנות המוסלמי ממוצא סורי-אוסטרלי שנטרל את אחד היורים בטבח האנטישמי בחוף בונדאי שבסידני, שיחזר בראיון לרשת CBS את אותו ערב נורא בו התרחש הטבח בחוף בונדאי, את המניע מאחורי המעשה ההרואי שלו, ומה עבר בראשו באותם רגעים בהם ניסה להשתלט על המחבל.

אחמד אל-אחמד שהפך לגיבור לאומי במדינתו, הצהיר כי פעל מתוך מטרה בלעדית למנוע פגיעה בחפים מפשע. אל-אחמד נפצע במהלך המאבק שבו הצליח לפרוק את הנשק מידיו של אחד המחבלים במהלך אירוע הירי הקטלני ביותר באוסטרליה מזה קרוב לשלושה עשורים.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות, נראה אל-אחמד מזנק מאחורי רכב חונה בקרבת החוף ומתעמת עם התוקף בידיים חשופות.

"המטרה שלי הייתה רק לקחת ממנו את הרובה, ולמנוע ממנו ליטול חיי אדם ולא להרוג אנשים חפים מפשע", סיפר אל-אחמד בראיון לרשת סי-בי-אס שפורסם היום.

הוא הוסיף כי באותם רגעים לא חשש לדבר מלבד להצלת חיים: "קפצתי על גבו, היכיתי אותו. החזקתי אותו ביד ימין והתחלתי לומר מילים כדי להזהיר אותו: תפיל את הרובה, תפסיק לעשות את מה שאתה עושה. הכל קרה מהר".

לדברי אל-אחמד, הוא פעל מתוך דחף פנימי עמוק למנוע את המראות הקשים בזירה. "אני לא רוצה לראות אנשים נרצחים מולי, אני לא רוצה לשמוע את הרובה שלו, אני לא רוצה לראות אנשים צורחים ומתחננים, מבקשים עזרה, וזו הנשמה שלי שביקשה ממני לעשות זאת", תיאר את רגעי המאבק.

"כל מה שבלב שלי, במוח שלי, הכל עבד רק כדי להצליח להציל את חיי האנשים. אני יודע שהצלתי רבים, אבל אני חש צער על אלו שאבדו".

אחמד אל אחמד צפוי לקבל עיטור לאומי רשמי בקרוב, זאת לאחר שתורמים גייסו עבורו 2.5 מיליוני דולרים.