נשיא ארצות הברית טראמפ הוא לא איש של נאומים כתובים. הוא אוהב לדבר, והרבה, ולשחרר את אשר על לבו, הכי ישיר שיש, בלי פילטרים ובלי דיפלומטיות. באופן חריג, במסיבת חנוכה שהוא אירח בנר שלישי באולם המזרחי בבית הלבן, לפני כשבועיים וחצי - הוא הצטייד בדפים מסודרים, והייתה לכך סיבה, כפי שהוא חשף בעצמו.

כשהוא מוקף ברבנים, ניצולי שואה ותומכי ישראל, טראמפ נשא נאום לא שגרתי שבתקשורת צוטטו ממנו שורות בודדות בלבד. הנאום המלא פורסם בסוף השבוע, בטורו של מנחם כהן בשבועון 'כפר חב"ד'. כעת לקראת פגישתו עם נתניהו הערב אנו מפרסמים את הקטעים המלאים מתוך הנאום.

זה היה נאום מכונן. שולבו בו פרטים מרתקים שחשפו עדות חיה ליד ההשגחה הפרטית שמנהלת את העולם. "זו הפעם הראשונה שאני מביא איתי דפים", גילה טראמפ, וסיפק הסבר: "והסיבה, כי עשיתי כל כך הרבה עבור ישראל, שאני צריך לקרוא את זה, אני לא רוצה להשמיט שום דבר". בימים בהם האנטישמיות מתפרצת, מה שהוא בחר להקריא ולהתגאות בו, הוא לא פחות מנס אלוקי.

טראמפ פתח בהתייחסות לפיגוע בסידני. "אנחנו מצטרפים לאבל על כל אלה שנהרגו ומתפללים להחלמה מהירה של הפצועים. חלקם פצועים בצורה נוראית, כפי שאתם יודעים". הוא קרא לזה "פיגוע טרור אנטישמי", והדגיש: "כל האומות חייבות לעמוד יחד נגד כוחות הרשע של הטרור האסלאמי הרדיקלי, ואנחנו עושים את זה".

הנאום הזה נפתח בכאב, אבל רובו עסק בהישגים משמחים. טראמפ הציג את עצמו כ"חבר ומגן של העם היהודי", והביא רשימה ארוכה של מעשים. הוא סיפר על ביטול הסכם הגרעין עם איראן, אותו כינה "העסקה הגרועה ביותר". "ביבי נתניהו בא לכאן להתחנן בפני ברק חוסיין אובמה לא לחתום על העסקה הזאת, אבל הוא חתם. זה היה עולם אחר לגמרי". ומה עשה טראמפ? "ביטלתי את הסכם הגרעין האיראני האסוני, ובקיץ הזה מחקנו את תכנית הגרעין האיראנית כמו שאף אחד לא ראה".

כאן מגיעה אחת החשיפות הכי מרתקות: סיפור הטייסים. טראמפ מתאר את המבצע נגד איראן כמו סיפור חנוכה מודרני. "היו לנו 52 מטוסי תדלוק כי היו לנו שבעה מטוסים מרכזיים. היו לנו גם ארבעה מטוסי B-2 שטסו בכיוונים שונים. איראן לא ידעה מה קורה, אבל היה לנו כוח שלם של F-22, מטוס הקרב היפה ביותר שנבנה אי פעם, החזק ביותר. ו-F-35 חדשים לגמרי. הם חמקנים, תאמינו לי, הם חמקנים כי הם נכנסו למרחב האווירי האיראני ואיראן לא ראתה כלום".

טראמפ התפייט בנאומו: "בשתיים בלילה, בחושך מוחלט, בלי ירח, כל פצצה פגעה. כל פצצה הלכה ישר דרך צינורות האוויר לתוך הרי הגרניט. ועדת האנרגיה האטומית אמרה זמן קצר אחרי זה שזה היה מחיקה מוחלטת. איראן עצמה אמרה שזה מחיקה מוחלטת".

הנשיא האמריקאי סיפר על המפגש עם הטייסים בחדר הסגלגל, שבועיים אחרי. "הם אמרו 'סר, אנחנו נהנים מכל רגע. אנחנו התאמנו על זה 22 שנה'. שלוש פעמים בשנה, 22 שנה, ולנשיאים הקודמים לא היה את האומץ לתת להם ללכת". טראמפ אמר: "אמרתי די, די. תלכו ותעשו את זה". והוא הודה בחיוך: "אני אוהב אתכם, אבל אני לא נכנס למטוס הזה". בתוך דבריו, טראמפ חשף בקולו: "איראן הייתה חודש אחד מנשק גרעיני".

עוד חשיפה מדהימה בנאומו, נגעה להכרה ברמת הגולן. טראמפ גילה שהוא הכיר בריבונות ישראל על הגולן, בלי שביקשו. "אפילו שלדון (אדלסון), האיש הכי אגרסיבי בעולם, לא ביקש ממני את רמת הגולן כי הוא אמר 'זה צעד רחוק מדי'".

טראמפ שמע על זה מהשגריר לשעבר דיויד פרידמן. "שאלתי את דיויד: ספר לי על רמת הגולן בחמש דקות או פחות. אחרי שתי דקות אמרתי: אני מבין. אתם צריכים את זה מסיבות רבות להגנה". והוא חתם על ההכרה. "הם עבדו על זה 70 שנה. מטוסים טסו לפגישות שנמשכו יומיים-שלושה, הכל על רמת הגולן, ואף אחד לא עשה כלום. אבל אני עשיתי את זה מהר".

נשיא ארה"ב רץ מנושא לנושא במהירות, גאה לספר מה הוא חולל עבור העם היהודי בשנים האחרונות. בצל הפיגוע הנורא בסידני, הוא כמובן דיבר על האנטישמיות. "חתמתי", סיפר, "על צו נשיאותי היסטורי כדי להילחם במגפה הנתעבת של האנטישמיות, הצו החזק ביותר מסוגו אי פעם".

הוא דיבר בבוטות נגד הקונגרס האמריקאי: "יש לכם קונגרס שמתחיל להיות אנטישמי. לפני 15 שנה, הלובי החזק ביותר בוושינגטון היה הלובי היהודי, הלובי הישראלי. זה לא ככה יותר. יש לכם הרבה אנשים בקונגרס ששונאים את ישראל". אבל הוא מיהר להבטיח: "בזמן שאני נשיא, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. הסטודנטים היהודים תחת מצור. בקולומביה ובהרווארד, אנחנו מטפלים בזה חזק".

טראמפ כמובן הזכיר את השגרירות בירושלים – "הכרתי בבירת ישראל האמיתית ופתחתי את השגרירות האמריקאית בירושלים", ואת מאמציו לשחרור החטופים בעזה: "עשינו הסכם הפסקת אש כדי לסיים את המלחמה בעזה. ההורים היו מסורים להחזיר את הבן המת כמו את החי. זה היה מדהים".

אחרי דקות ארוכות של נאום, נשא דברים באירוע הרב לוי שם טוב, שליח חב"ד לוושינגטון. "אדוני הנשיא", אמר בנאום קצר שכולו הכרת הטוב, "אתה יודע שאני יהודי ואתה יודע שאני אמריקאי... אולי אינך מודע לכך שחלק נכבד ממשפחתי מתגורר באוסטרליה. בין בני משפחתי ישנם כאלו שהצליחו להימלט מהמתקפה, וכאלו שלא שרדו אותה. כל שביכולתי לומר הוא, שהקשבתי להם שם, בצדו השני של העולם, מדברים עליך. אתה אינך מסתפק רק בהבעת סולידריות; אתה מיישם סולידריות עם העם היהודי הלכה למעשה. אתה תיזכר כידיד האיתן והעמוק ביותר שישב אי פעם בבית הלבן".