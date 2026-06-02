המועמד המוביל לנשיאות בארה"ב הגן על ישראל: "זו צביעות"

מושל פנסילבניה היהודי ג׳וש שפירו, שנחשב למועמד מוביל לנשיאות מטעם הדמוקרטים, הגן על מעמדה של ישראל כמדינה יהודית בראיון לרשת CNN.

שפירו הסביר כי המדינה ניצבת בפני ביקורת ולחץ שאינם מופנים באותו אופן למדינות מוסלמיות באזור.

לדבריו, “מי שאינם רוצים שתהיה מדינה יהודית, לעיתים קרובות מבססים את עמדתם על הרעיון שדת ודמוקרטיה אינן יכולות להתקיים יחד. חשוב להצביע על הצביעות בעמדה הזו, כאשר יש 46 מדינות בעלות רוב מוסלמי, 23 מהן מגדירות את האסלאם כדת הרשמית שלהן".

"רק אחת מגדירה את היהדות כדת הרשמית שלה, ובכל זאת מתמקדים דווקא במדינה היהודית”, סיכם שפירו.

בהמשך הוסיף כי לדעתו חשוב לעמוד על עמדותיו גם תחת לחץ ציבורי. לדבריו, “חשוב במיוחד בתקופה הזו להיות פתוחים, קולניים וכנים לגבי הדעות שלך, ולא להסתכל רק על כיוון הרוח ולהתאים את עצמך למי שמביע את עמדותיו בקול רם ביותר”.