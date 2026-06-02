כיכר השבת
לא נכנע לביקורת

המועמד המוביל לנשיאות בארה"ב הגן על ישראל: "זו צביעות"

מושל פנסילבניה ג'וש שפירו הגן על מעמדה של ישראל כמדינה יהודית | המושל הצביע על הצביעות בביקורת מול 23 מדינות מוסלמיות רשמיות באזור (בעולם)

ג'וש שפירו (צילום: שאטרסטוק)

מושל פנסילבניה היהודי ג׳וש שפירו, שנחשב למועמד מוביל לנשיאות מטעם הדמוקרטים, הגן על מעמדה של ישראל כמדינה יהודית בראיון לרשת CNN.

שפירו הסביר כי המדינה ניצבת בפני ביקורת ולחץ שאינם מופנים באותו אופן למדינות מוסלמיות באזור.

לדבריו, “מי שאינם רוצים שתהיה מדינה יהודית, לעיתים קרובות מבססים את עמדתם על הרעיון שדת ודמוקרטיה אינן יכולות להתקיים יחד. חשוב להצביע על הצביעות בעמדה הזו, כאשר יש 46 מדינות בעלות רוב מוסלמי, 23 מהן מגדירות את האסלאם כדת הרשמית שלהן".

"רק אחת מגדירה את היהדות כדת הרשמית שלה, ובכל זאת מתמקדים דווקא במדינה היהודית”, סיכם שפירו.

בהמשך הוסיף כי לדעתו חשוב לעמוד על עמדותיו גם תחת לחץ ציבורי. לדבריו, “חשוב במיוחד בתקופה הזו להיות פתוחים, קולניים וכנים לגבי הדעות שלך, ולא להסתכל רק על כיוון הרוח ולהתאים את עצמך למי שמביע את עמדותיו בקול רם ביותר”.

ארה"בישראלCNNדמוקרטיםג'וש שפירו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר