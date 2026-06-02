מצעד יום ישראל הוא אירוע שנתי מסורתי המתקיים בשדרה החמישית בניו יורק מאז שנת 1964. המצעד אינו נחשב למצעד פוליטי, אלא לחגיגה של העם היהודי והזהות הדתית, המושכת אליה מדי שנה עשרות אלפי משתתפים, ביניהם קבוצות קהילתיות, ארגונים מקומיים וסטודנטים. מלבד איש אחד.

שער העיתון "ניו יורק פוסט" אמש (ראשון) הציג תמונת שער תחת הכותרת הראשית "CYCLE OF HATE" (מחזור של שנאה), משחק מילים על חשבון רכיבת האופניים של ראש העיר בזמן המצעד.

כותרת המשנה בשער הבהירה את המצב באופן חד: "הוא מחרים את מצעד ישראל, ויוצא במקום זאת לרכיבה על אופניים". מומדאני נכנס להיסטוריה בדרך מפוקפקת כראש העיר הראשון שדילג על המצעד מאז הקמתו לפני כ-62 שנה.

בעוד שקודמיו בתפקיד, ביניהם ביל דה-בלאזיו ואריק אדמס, צעדו במצעד באופן קבוע, מומדאני הצהיר כי הוא נמנע מהשתתפות בשל התנגדותו לממשלת ישראל.

הניגוד בלט במיוחד אל מול נציבת המשטרה, ג'סיקה טיש, שצעדה בגאווה והדגישה כי זו החלטתה המקצועית והאישית להפגין נוכחות, למרות החלטת ראש העיר. בזמן שהמשטרה נערכה לאבטחה חסרת תקדים סביב האירוע, מומדאני תועד כשהוא רוכב בחליפת עסקים ומחייך, במה שפורש בעיתון כהעדפת קמפיין הבחירה מחדש שלו על פני השתתפות בחגיגה של הקהילה היהודית בעיר.