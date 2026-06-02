ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני חתם על צו סמלי ומשעשע לקראת גמר משחקי ה-NBA, שבו הוא "מבטל" את שעת השינה לילדים ברחבי העיר כדי שיוכלו לצפות במשחקים ללא הפרעה.

בטקס החתימה השתתפו ילדים מקומיים לבושים בצבעי קבוצת הניקס, שאף הטביעו את כפות ידיהם על המסמך. המשחקים צפויים להתחיל בשעה 20:30 בערב לפי שעון החוף המזרחי, דבר שעלול לגרום לילדים להישאר ערים עד שעות מאוחרות.

ממדאני, שנחשב לאוהד מושבע של הניקס, כתב ברשת X: "היום חתמתי על צו ביצועי שמבטל באופן זמני את שעת השינה בעיר ניו יורק כדי שילדים בכל הגילים יוכלו לצפות בקבוצה שלנו בגמר ה-NBA. כראש עיר אתה נאלץ לקבל הרבה החלטות קשות. זו לא הייתה אחת מהן. קדימה ניקס".

בהמשך הכריז ממדאני, המכנה את עצמו "האוהד הראשי של הניקס", כי "שעות השינה בעיר ניו יורק מבוטלות במהלך סדרת הגמר כדי שילדים בכל הגילאים יוכלו לעודד את הניקס", והוסיף את הקריאה המוכרת: "קדימה ניו יורק, קדימה ניו יורק, קדימה".