כיכר השבת
לא חינוכי בעליל

"ביטול שעות שינה": ממדאני חתם על צו מוזר יחד עם ילדי ניו יורק

ראש עיריית ניו יורק חתם על צו סמלי המבטל את שעת השינה לילדים כדי שיוכלו לצפות בגמר ה-NBA ללא הפרעה | "כראש עיר אתה נאלץ לקבל הרבה החלטות קשות", כתב ברשת X (מעניין)

ממדאני בטקס החתימה עם הילדים (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני חתם על צו סמלי ומשעשע לקראת גמר משחקי ה-NBA, שבו הוא "מבטל" את שעת השינה לילדים ברחבי העיר כדי שיוכלו לצפות במשחקים ללא הפרעה.

בטקס החתימה השתתפו ילדים מקומיים לבושים בצבעי קבוצת הניקס, שאף הטביעו את כפות ידיהם על המסמך.

המשחקים צפויים להתחיל בשעה 20:30 בערב לפי שעון החוף המזרחי, דבר שעלול לגרום לילדים להישאר ערים עד שעות מאוחרות.

הצו עליו חתמו ילדי ניו יורק (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

ממדאני, שנחשב לאוהד מושבע של הניקס, כתב ברשת X: "היום חתמתי על צו ביצועי שמבטל באופן זמני את שעת השינה בעיר ניו יורק כדי שילדים בכל הגילים יוכלו לצפות בקבוצה שלנו בגמר ה-NBA. כראש עיר אתה נאלץ לקבל הרבה החלטות קשות. זו לא הייתה אחת מהן. קדימה ניקס".

בהמשך הכריז ממדאני, המכנה את עצמו "האוהד הראשי של הניקס", כי "שעות השינה בעיר ניו יורק מבוטלות במהלך סדרת הגמר כדי שילדים בכל הגילאים יוכלו לעודד את הניקס", והוסיף את הקריאה המוכרת: "קדימה ניו יורק, קדימה ניו יורק, קדימה".

ארה"בניו יורקאוהדיםשעות שינהזוהראן ממדאני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר