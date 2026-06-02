כיכר השבת
מאחורי הקלעים

למה באמת כעס טראמפ כל כך על נתניהו? השיחה שלא דווחה - והתרגיל של ביבי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניהל אתמול שתי שיחות קשות במיוחד עם ראש הממשלה נתניהו, כך לפי דיווח הערב | מאותו דיווח עולה כי שיחה שלישית שהתקיימה בין השניים, היא זו שהרתיחה את טראמפ כשהבין שנתניהו עושה לו תרגיל (מדיני)

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ניהל לאחרונה שתי שיחות טלפון קשות ובטונים צורמים עם ראש הממשלה , בעקבות הבנות חשאיות שהושגו בין השניים בימים האחרונים והופרו, כך לפי דיווח של הכתב ירון אברהם.

לפי אותו דיווח, הממשל האמריקני אף בלם תקיפות ישראליות מתוכננות בביירות, לאחר שזיהה כי נתניהו פועל בניגוד לסיכומים המוקדמים.

​לפי מקורות שנחשפו לתכני הדברים, בשיחה חשאית שלישית שנערכה בין המנהיגים לפני מספר ימים, סיכמו נתניהו ו כי ישראל תפרסם הודעת פינוי לתושבי הדאחיה בביירות כאמצעי לחץ בלבד.

מטרת המהלך הוגדרה כאיום בלבד שנועד להשפיע על חיזבאללה וממשלת לבנון לנצור את האש, ללא כוונה לבצע תקיפה בפועל, ורק מספר מצומצם של בכירים בישראל עודכן בפרטים אלו.

​המשבר פרץ כאשר בממשל האמריקני הבינו, בעקבות הודעות פומביות של ראש הממשלה ושר הביטחון על כוונתם לפעול בביירות, כי נתניהו מנצל את הסיכום כדי לממש את התקיפות ולפעול בשיטת "לגנוב סוס".

בעקבות זאת עצר הממשל האמריקני את התוכניות המבצעיות, ובין השניים התקיימה שיחה קשה, שהושפעה גם מאיומים איראניים לתקוף את צפון המדינה.

​היחסים החריפו בשעה 22:30, כאשר נתניהו פרסם הודעה רשמית לפיה הבהיר לטראמפ כי ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות אם חיזבאללה לא יפסיק לפגוע באזרחים ובערים.

לפי הדיווח של ירון אברהם, הודעה זו עוררה מחדש את זעמו של הנשיא האמריקני והובילה לשיחה חריפה נוספת בין המנהיגים. במקום שנתניהו יכריז על הפסקת אש חלקית עם חיזבאללה, הוא למעשה איים מחדש, מבלי להתייחס להפסקת האש שכפתה ארה"ב על ישראל.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר