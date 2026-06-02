הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ניהל לאחרונה שתי שיחות טלפון קשות ובטונים צורמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הבנות חשאיות שהושגו בין השניים בימים האחרונים והופרו, כך לפי דיווח של הכתב ירון אברהם.

לפי אותו דיווח, הממשל האמריקני אף בלם תקיפות ישראליות מתוכננות בביירות, לאחר שזיהה כי נתניהו פועל בניגוד לסיכומים המוקדמים.

​לפי מקורות שנחשפו לתכני הדברים, בשיחה חשאית שלישית שנערכה בין המנהיגים לפני מספר ימים, סיכמו נתניהו וטראמפ כי ישראל תפרסם הודעת פינוי לתושבי הדאחיה בביירות כאמצעי לחץ בלבד.

מטרת המהלך הוגדרה כאיום בלבד שנועד להשפיע על חיזבאללה וממשלת לבנון לנצור את האש, ללא כוונה לבצע תקיפה בפועל, ורק מספר מצומצם של בכירים בישראל עודכן בפרטים אלו.

​המשבר פרץ כאשר בממשל האמריקני הבינו, בעקבות הודעות פומביות של ראש הממשלה ושר הביטחון על כוונתם לפעול בביירות, כי נתניהו מנצל את הסיכום כדי לממש את התקיפות ולפעול בשיטת "לגנוב סוס".

בעקבות זאת עצר הממשל האמריקני את התוכניות המבצעיות, ובין השניים התקיימה שיחה קשה, שהושפעה גם מאיומים איראניים לתקוף את צפון המדינה.

​היחסים החריפו בשעה 22:30, כאשר נתניהו פרסם הודעה רשמית לפיה הבהיר לטראמפ כי ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות אם חיזבאללה לא יפסיק לפגוע באזרחים ובערים.

לפי הדיווח של ירון אברהם, הודעה זו עוררה מחדש את זעמו של הנשיא האמריקני והובילה לשיחה חריפה נוספת בין המנהיגים. במקום שנתניהו יכריז על הפסקת אש חלקית עם חיזבאללה, הוא למעשה איים מחדש, מבלי להתייחס להפסקת האש שכפתה ארה"ב על ישראל.